Pašeračka Tereza: Jak se z obyčejné holky stal mezinárodní zločinec

Tereza Hlůšková už tři a půl roku pyká za svou osudovou chybu v pákistánském vězení. Celá kauza by vydala na román a od zadržení Češky už došlo k mnoha zvratům. Posledním šokem byl pro Hlůškovou již počtvrté odložený soud. Ani v této těžké situaci se ale Tereza nevzdává a stále má světlé vyhlídky se z věznice Koh Lakhpat dostat dříve, než uplyne původní rozsudek!

Tereze Hlůškové se zhroutil celý svět v lednu 2018, kdy u ní celníci na letišti v Láhauru našli v kufru téměř devět kilo heroinu. Tehdy dvaadvacetiletá Češka byla ihned zatčena a u soudu, na který čekala téměř více než rok, dostala osm let a osm měsíců natvrdo.

Na scestí se ale Tereza dostala už o několik let dříve. Důvodem jejího životního stylu na hraně zákona, byla prý její kamarádka Simona. Ta ji měla podle svědectví společné kamarádky do všeho zatáhnout a v celé kauze navíc byla zapletená. Na rozdíl od Hlůškové ale neskončila za katrem.

"Na základce byla nejlepší kamarádkou jedné holky, se kterou jsem vyrůstala a jezdila s rodinami na dovolené. Ona občas přivedla Terezu třeba na grilovačku. Terka byla strašně nádherná holka, hodná, ale až tak moc blbá, že se nechala zatáhnout do Simoniných intrik a začala s ní šlapat. Potom řekla, že už nechce roztahovat nohy, že ji to ničí, a začala převážet drogy," prozradila Expresu dívka jménem Tereza.

Tereza Hlůšková se živila prostitucí, pak přešla k pašování

Tereza Hlůšková nebyla na pašování drog údajně sama. Její kamarádka Simona H. prý figurovala jako důležitá spolupachatelka a nejspíš měla prsty i v zatčení své kamarádky!

Simona po zadržení Hlůškové začala tvrdit, že do Pákistánu jezdila pouze za účelem modelingu, jak prezentovala na svém Instagramu. To ovšem Simonina kamarádka, známá jako "druhá" Tereza, vyvrátila. Cesty do ciziny navíc rozhodně nebyly luxusní, jak se snažily obě pašeračky prezentovat.

"Přiletěly tam s Terezou, tam je zavřeli do nějakého hnusného baráku, odkud nemohly vycházet. Měly tam být asi dva týdny. Nosili jim tam jídlo a holky byly zavřené spolu v ložnici. Simona to tehdy popisovala dost drsně. Jednou se jim tam ucpal záchod a ony na něj nemohly dále chodit. Všude to tam smrdělo výkaly a celkově to pro ně bylo dost psychicky náročné," popsala výše zmíněnému webu.

"Simona tam udělala jedno z těch pekel, co umí, a po týdnu ji pustili, že může letět dříve. Dostala kufr s drogami a letenku první třídou. Poslední destinace byl Londýn, kde na letišti dostala v igelitové tašce deset tisíc liber. Potom měla Terezu vyzvedávat na letišti v Praze a už jenom viděla ve zprávách, že ji zadrželi," netají se Tereza tím, že za viníka celé situace považuje právě svou bývalou kámošku Simonu.

Hlůšková má poslední šanci přesvědčit soudy, hájit ji budou dva vyhlášení právníci

Zatímco Simona nikdy nebyla jako pašeračka odhalena, Tereza Hlůšková to schytala i za ni. Za obrovské množství drogy ve svém kufru dostala bezmála devět let natvrdo a od března roku 2019 čeká marně na odvolací soud, který by mohl původní verdikt zvrátit.

Věznice Koh Lakhpat navíc patří mezi jednu z nejhorších na světě, a tak Hlůšková za své hříchy skutečně trpí. Je zavřená v malé cele s několika dalšími vězeňkyněmi. V létě zde panují nesnesitelná vedra a zadržení zločinci proto často trpí kožními vyrážkami. V zimě pak zase teploty klesají na pouhých pár stupňů nad nulu a zadržení musí žádat o extra deky, kterých je nedostatek.

Tereza se z pochopitelných důvodů snaží za každou cenu dostat co nejdříve domů za svou rodinou, místní úřady jí ale opakovaně hází klacky pod nohy. Za poslední dva roky došlo celkem čtyřikrát ke zrušení soudního stání, poslední termín měla mít Hlůšková minulý čtvrtek, ten byl ale také z důvodu zaneprázdnění soudců odložen na neurčito. V zoufalé situaci ale našla Češka nové světlo na konci tunelu, ozval se jí totiž právník Saif ul Malúk, kterého Hlůšková více než rok opakovaně žádala o pomoc a on se nyní rozhodl její prosby vyslyšet. Tereza tak bude mít u odvolacího soudu dva advokáty. Návid Basír i Malúk jsou navíc oba špičkou na drogové případy a to samozřejmě vzbuzuje v pašeračce obrovské naděje na svobodu. Nyní bude záležet na tom, kdy se podaří právníkům vybojovat náhradní termín soudu, v minulosti vždy trvalo vyjednat datum několik měsíců, necháme se tedy překvapit, zda bude mít tentokrát více štěstí, než tomu bylo v minulosti.

Video ze zadržení Terezy Hlůškové na pákistánském letišti.

#youtube|ARxGhSbVSmw|70s#