Tereza Hlůšková zavzpomínala na práci společnice: Je to hnus spát s cizími muži

Tereza Hlůšková skončila za pašování heroinu na čtyři roky v drsném pákistánském vězení. Česká pašeračka dlouho zvažovala sepsat svůj příběh do knihy, nakonec ale kvůli financím zvolila jinou cestu. V současnosti Tereza s fanoušky sdílí svůj příběh a prozrazuje detaily své cesty do Pákistánu a čím se předtím živila. Hlůšková se sledujícím dokonce svěřila, že pracovala jako společnice.

Tereza Hlůšková byla před pěti lety zadržena celníky na pákistánském letišti v Láhauru. V jejím kufru tehdy zaměstnanci našli bezmála devět kilogramů čistého heroinu. Rodačka z Uherského Hradiště sice tvrdila, že o obsahu zavazadla neměla tušení, soud ale její verzi neuvěřil a poslal ji na osm let a osm měsíců natvrdo do vězení.

Před osudovou cestou do Pákistánu se Tereza živila jako profesionální společnice a není žádným tajemství, že se do této branže dostala díky kamarádovi, který jí původně nabízel pouze focení aktů.

"Kamarád mi pak sdělil, že ti muži, kteří budou u focení přítomní, po mně asi ještě něco budou chtít. A o uklízení nebo mytí oken úplně nešlo," přiznala Hlůšková na síti HeroHero. Tereza se prý na začátku bála hlavně jazykové bariéry, brzy ale zjistila, že k této práci žádnou znalost cizí řeči nepotřebuje.

Vyrostla jsem a mám jiné priority



"Při práci společnice úplně moc mluvit nepotřebujete. Je potřeba dělat spíše jiné věci. Vzdechy jako ach a och se v každém jazyce řeknou stejně," šokovala Tereza Hlůšková svou upřímností.

"Práce společnice spočívá v tom, že si ji chlap zaplatí a ona s ním chodí například na večeře, doprovází ho na schůzky nebo s ním létá na dovolenou. Je jen na ní, jestli s mužem bude spát, nebo ne. Pokud to tak ale bude, dostane víc peněz," vysvětlila bývalá pašeračka a dodala, že některé schůzky byly nakonec i celkem příjemné.

"S jedním mužem jsem byla opravdu jen na pracovní večeři. Byla jsem v krásných šatech, hezky namalovaná, nemusela jsem nic říkat, dostala jsem zaplaceno a dobře jsem se najedla," zavzpomínala Tereza.

"Na jednu stranu je to hnus spát s cizími muži za peníze, zvláště když ti chlapi nejsou ve tvé věkové kategorii a nevypadají třeba jako Brad Pitt. Na druhou stranu jsem vyrostla a mám úplně jiné priority, se kterými bych to už nedělala. Pochopila jsem, že peníze se dají vydělat i poctivě. Prodávat své tělo jiným mužům není hezké a ty dívky na to pak později zřejmě doplatí," uzavřela.

Tereza Hlůšková si po návratu do Čech našla přítele