Tereza Hlůšková popsala práci prostitutky: Bála jsem se, aby třeba neumřel

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková po čtyřech letech v pákistánském vězení naplno užívá svobody. Bývalá pašeračka si našla práci, přítele a nyní svůj příběh postupně odhaluje placené sítí HeroHero. V posledním příspěvku se blondýnka rozpovídala o práci společnice a nevynechala ani pikantní detaily.

Tereza Hlůšková původně chtěla svou dobrodružnou dráhu společnice a následně drogové pašeračky chtěla sepsat knižně. Nakonec ale na vydaní memoárů neměla rodačka z Uherského Hradiště peníze, a proto se rozhodla založit si placený kanál, kam pravidelně zveřejňuje videa a podrobně popisuje svůj příběh od samého začátku.

Tereza před svým osudným letem do Pákistánu ještě pobývala nějaký čas ve Francii, odkud pak letěla zpět do České republiky. Ani tam se dlouho nezdržela, jelikož dostala nabídku pracovat jako prostitutka ve Švýcarsku. Z Curychu proto do malého městečka, kde začala pracovat legálně jako společnice.

Pracovní doba byla od desíti od rána až do půlnoci. "Měla jsem tam pokoj, který byl malou chodbičkou spojen s kuchyňkou a koupelnou. V pokoji jsem měla velikou stříbrnou postel s fialovými potahy, chlupatými polštáři a starodávnými lampičkami. Takový typický bordel," popsala Hlůšková. Během dlouhé směny stihla Tereza celé množství klientů a mnohdy se nestihla ani najíst.

Chlap se udělá třeba za tři minuty



"Já jsem si jednou vařila špagety asi pět hodin. Pokaždé, když už mi vřela voda, tak akorát přišel další chlap. Tak jsem ten sporák vypnula, a šla dělat svou práci," zavzpomínala Tereza Hlůšková. Po práci musela každý večer vyprat použité prádlo a ručníky. "Zpětně si uvědomuji, že sousedi asi nebyli nadšení, když jsme tam třeba v jednu ráno buráceli s pračkou a sušičkou," dodala blondýnka.

Hlůšková se také nebála popsat celou řadu intimních detailů z práce prostitutky. "Lidé si myslí, že když si někdo zaplatí na hodinu prostitutku, tak že ji celou hodinu klátí. Chlap se ale udělá třeba za tři minuty, protože je s holkou o dvacet let mladší. Byl tam obézní pán, který mi po hodině dal dvojnásobek za to, že jsem s ním vůbec do té postele šla," šokuje Tereza.

Jednomu z klientů prý dokonce bylo před sedmdesát let a na hrudníku měl připevněný přístroj na měření srdce. "Toho jsem musela odmítnout. Bála jsem se, aby třeba neumřel a já nešla do basy za vraždu. I když do té basy jsem pak nakonec stejně šla," zavtipkovala Hlůšková s tím, že zažila dokonce i skupinový sex. Starší muž si ji společně s její kolegyní vyžádal "do trojky". "Kamarádka mi říkala, že ten muž v ní ani nebyl a jen po ní rejdil jak ratlík," okomentovala bývalá pašeračka.

Hlůšková se mimo jiné svěřila s tím, že se kvůli jizvě po operaci břicha nechtěla ukazovat, a proto nosila korzet. "Samozřejmě, že jsme tam nebyly v teplácích, ale měly jsme jako holky takové sexy oblečení. Já jsem nosila černý korzet s takovým fráčkem, ve kterém jsem si připadala jako Batman," uzavřela Tereza své barvité vyprávění.

Tereza Hlůšková se po návratu do Čech zamilovala do sympatického fotbalisty