Tereza H. odkrývá bolestivou minulost: Dny v místnosti bez oken, jídla i proudu

Tereza Hlůšková chtěla původně svůj příběh s pašováním drog a pákistánskou věznicí vydat knižně. Nakonec ale bývalá pašeračka odhaluje postupně svou verzi na platformě HeroHero. V posledním příspěvku popsala svou první návštěvu islámské země a nyní přidala také video ze své druhé cesty. Rodačka z Uherského Hradiště tehdy strávila dva dny zavřená v pokoji bez světla a dlouhou dobu nedostala ani najíst.

Tereza Hlůšková původně do Pákistánu odletěla za vidinou snadného výdělku. Mladá Češka se tehdy živila jako společnice a dostala nabídku na placené focení, brzy se ale dostala do pořádného problému.

Při jedné ze svých cest do jižní Asie byla namátkově prohledána celníky na letišti v Láhauru, a ti u ní v kufru nalezli téměř devět kilogramů heroinu. Hlůšková od začátku tvrdí, že o obsahu svého zavazadla neměla ani tušení a doplatila na svou důvěřivost. Přesto ale následně strávila dlouhé čtyři roky v pákistánském vězení za pašování drog.

Nyní, rok po svém návratu do rodné vlasti, postupně Tereza odkrývá celý příběh včetně toho, co předcházelo jejímu zatčení. Kromě samotného vyprávění před pár dny přidala Tereza také video, které natočila během své druhé návštěvy Pákistánu. Říká v něm, že je již druhý den zavřená na pokoji, kde je pouze postel a nefunkční televize.

Celý den jsem nejedla

"Teď navíc vypadl proud, takže nejde ani wifi," stěžuje si Hlůšková na záběrech a dodává, že ani netuší, jaké je venku počasí, jelikož je v místnosti zcela zabedněné okno. "Mám hlad, je půl sedmé a ještě jsem nic za celý den nejedla," pokračujte Tereza s tím, že doufá, že už pro ni brzo někdo přijde a bude moci alespoň vyrazit ven.

Původní plán byl, že Tereza z Anglie poletí do Francie a následně do Pákistánu. Po focení se měla vrátit rovnou do Anglie, kde měla dostat peníze, a poté domů do Čech. "Teď si říkám, jak jsem mohla být tak blbá, že tam kolem toho bylo takových okliček, když to měl být přímý let z Anglie do Pákistánu. Jenže v té době jsem si to neuvědomila," uvedla v jednom ze svých videí na HeroHero.

Nafocené snímky se prý záhadně ztratily a spoustu podivných okolností Hlůškové naznačovaly, že se řítí do průšvihu. Ona ale v té době žádné nebezpečí nevnímala a držela se svých plánů na rychlé zbohatnutí. To se jí nakonec nevyplatilo a za svou naivitu zaplatila čtyřmi lety života v jedné z nejhorších věznic Kot Lahkpat. Minulost už ovšem hodila blondýnka za hlavu a nyní si užívá života plnými doušky. Tereza se živí se jako servírka a dokonce našla lásku. Jejím partnerem je prvoligový fotbalista Marián Kovář.

