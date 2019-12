Propuštění na Vánoce? Pašeračka Hlůšková se upíná na zázrak!

Tereza Hlůšková se před pár dny nechala slyšet, že by ráda oslavila Vánoce doma. V její situaci to zní spíše jak scénář ke sci-fi filmu, přes to je ale malá naděje, že by se nejznámější pašeračka mohla dostat domů! Jak?

Pašeračka heroinu Tereza Hlůšková sice od začátku tvrdí, že je nevinná, její verzi ale věří málokdo. Soudce, který má její případ na starost se jasně vyjádřil, že bude usilovat pro vyšší trest, konkrétně pětadvacet let. Z takové představy se ale Hlůškové ježí vlasy hrůzou, jelikož pobyt ve pákistánské věznici Kot Lakhpat v Láhauru je pro ni doslova očistec. Otřesné hygienické podmínky, cely s desítkami dalších žen, nemoci, to vše jsou věci, které se pro Terezu staly denní realitou. Psychicky zlomená vězeňkyně se upíná pouze na datumy nadcházejících soudních stání, jenže, osud jako by si s ní pohrával! Už potřetí došlo k odložení jejího případu a nyní se modlí, aby soudce termín na příští týden neodvolal! Pokud by se tak náhodou stalo, je ještě jedná spásná možnost pro Hlůškovou, jak se dostat ven! A právě Vánoce jí nahrávají do karet!

Hlůšková celé dny sedí na cele a pláče. Upíná se na možnosti propuštění, které jsou však velice nejisté.

Obrovský stres z nejistoty se na Tereze Hlůškové podepisuje už na začátku, po dvou letech je ale pašeračka úplně na dně. Dokonce už vzdala i své pokusy o integraci mezi muslimy, kterých je vě věznici většina. Ještě před pár měsíci trávila Tereza denně čtením koránu, dnes už se ani nesnaží předstírat, že jí tato víra zajímá. Dokonce se jako jedna z mála držených žen ozvala, že by ráda slavila klasické křesťanské Vánoce, což jí bude umožněno. Raději než v Kot Lakhpat by však Hlůšková konečně byla na svátky se svou milovanou rodinou. Před třemi lety, ministr spravedlnosti Kamran Michael, propustil po návštěvě vězení, v němž si nyní Tereza odpykává svůj trest, dokonce dvaatřicet zločinců, bude se letos situace opakovat?

