Pašeračka Tereza píše z vězení: O poslední naději i obtěžování od právníka!

Tereza Hlůšková před pár dny zaslala dopis do redakce deníku Blesk a rozhodla se objasnit pár věcí týkajících se její kauzy, například proč vystřídala již několik právních zástupců.

"Můj první právník je lhář, který se nestyděl si vzít několik tisíc euro od mé rodiny a poté mi dělat nechutné návrhy, za což jsem jej vyhodila," vysvětluje Hlůšková a dodává, že ačkoliv pro ni Čaudhrí Džavád Zafar pracoval pouhý měsíc, její rodiče již investované peníze nikdy neviděli!

Druhý v řadě právníků byl Ašgar Dogar, kterého ale vyhodila jeho klientka poté, co dostala rozsudek téměř devět let, časem ale situaci prý přehodnotila. "Udělal, co mohl, mohlo být hůř," tvrdí Tereza ve svém dopise.

Poté se Hlůšková spojila se světově proslulým Saifem Ul Malúkem, do kterého vkládala obrovské naděje, ten už pro ni ale také nepracuje!