Pašeračka Tereza: Koronavirus přímo ve věznici, případ opět odložen o měsíce!

V Pákistánu je situace s nakaženými koronavirem teprve na začátku a tak se v příštích týdnech očekává rychlý nárůst nemocných. Hlůšková je od první chvilky pandemie velmi znepokojená, a učinila proto i rázné kroky!

Nechala se zavřít na samotce a dle svého právníka přestala jíst místní stravu. To bylo ještě v době, kdy v Koh Lakhpat nebyl žádný případ, nyní už se COVID-19 objevil přímo u jednoho z vězňů!

Vláda dokonce povolila zkrácení trestů a to se týká dokonce i Hlůškové, celkem jí bylo odpuštěno šest měsíců z devíti let. To ale na náladě bývalé modelce nepřidalo, jelikož díky koronaviru se opět její kauzu odsunula na neurčito!