Pašeračka Tereza kvůli ní sedí? Takhle si Simona užívala luxusu, teď nemá NIC

Tereza Hlůšková odpočítává poslední dny do svého odvolávací soudu. Pašeračka věří, že ji soud propustí domů a konečně uvidí svou rodinu. Mezitím ovšem "nejlepší" kamarádku Hlůškové, Simonu, dohnala karma!

Tereza Hlůšková je už tři a půl roku uvězněná v Pákistánu a za pár dní ji čeká zásadní soud. Celníci zadrželi pašeračku v roce 2018 na letišti v Láhauru, u sebe v kufru měla bezmála devět kilogramů čistého heroinu.

Češka pak několikrát změnila výpověď, od začátku ale tvrdí, že o drogách ve svém zavazadle neměla ani tušení. Soud její obhajobě neuvěřil a poslal ji na osm let a osm měsíců do věznice Koh Lakhpat.

Po dlouhých měsících čekání, výměně čtyř právníků a stovek probrečených nocí, Tereza už za pár dní stane před soudkyní, která rozhodne o její další budoucnosti. Mezitím se v Čechách objevila nová svědkyně, která popsala, co se před třemi lety v lednu podle ní ve skutečnosti odehrálo!

Zmije jménem Simona

Původně jela Tereza Hlůšková do Pákistánu s kamarádkou Simonou. Obě děvčata tvrdila, že do cizí země jezdí fotit, realita ovšem byla trochu jiná. Když ale došlo na lámání chleba, Simona od Terezy dala ruce pryč a začala tvrdit, že o ničem nevěděla. Hlůšková pak nazvala svou kamarádku zmijí.

"Když vás někdo dostane do kriminálu - je to zmije. Když vás někdo dostane do kriminálu a potom staví svou "kariéru" na vašem neštěstí - je to PODLÁ ZMIJE. Ale když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná, a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí, hodně," napsala šokovaná pašeračka v dopise pro Blesk.

Zatímco Tereza zůstala uvězněná ve špinavé pákistánské věznici, její "nejlepší" kamarádka Simona si dál užívala luxusní dovolené a ochotně poskytovala rozhovory českým médiím. Poslední příspěvek na Instagram ale nahrála samozvaná playmate před více než rokem a podle její dnes už bývalé kamarádky, to má svůj důvod!

"Tereza drogy pašovala přes dva roky, podraz přišel od Simony," tvrdí společná kamarádka

Po zadržení Terezy Hlůškové si našla Simona rychle novou nejlepší kamarádku, která se shodou okolností též jmenuje Tereza. Ta přišla na sociální síti s velice zajímavým tvrzením.

"Simonu znám přes 20 let a upřímně jsem zlejší osobu nepotkala a každému doporučuju držet se sto metrů od ní. Je to obyčejná šl*pka, která lidem závidí, pomlouvá, myslí si o sobě, že je nejhezčí, přitom kdybyste ji v realitě viděli, tak byste se zblili," nenechala bývalá kamarádka na Simoně nit suchou. Údajná spolupachatelka Hlůškové prý přestala být aktivní na Instagramu proto, že v tichosti porodila dítě a aktuálně bojuje s finanční situací. "Udělala si dítě s totálním deb*lem. Žije tam v nějaké vesnici v České republice. Nemá peníze, ani na to si zajít ke kadeřnici," tvrdí Tereza a dodává, že Tereza Hlůšková rozhodně není žádný andílek a heroin pašovala několik let!

"Bylo to tak, že Tereza drogy pašovala, ano, to všichni víme. Nebo spíš vím to já a ví to lidi v Uherském Hradišti a na Moravě. Na Vánoce tam Tereza jednou vzala s sebou Simonu a co je to za náhodu, že Tereza dva roky převážela drogy a procházelo jí to a jednou tam vezme Simonu, která tam udělala problémy, že už tam být nechce. Odjela dříve, drogy převezla, v Londýně si za to vyzvedla 10 tisíc liber a Tereza tam zůstala," šokuje společná kamarádka rozhádaných blondýnek. Tak snad se tato slova nedonesou do Pákistánu, kde budou za pár dní rozhodovat, zda Terezu H. propustí, nebo jí naopak trest zvýší. Svědectví a dlouhodobém pašování by jí totiž rozhodně nepomohlo.

V naší galerii se můžete podívat, jak si Simona užívala luxusu, než otěhotněla a stáhla se z mediálního světa.

V roce 2017 byly Tereza Hlůšková (vpravo) se Simonou nerozlučné kamarádky

Simona a TerezaZdroj: Instagram