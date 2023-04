Šílené sexuální praktiky Terezy Hlůškové: Vilný děda, mlácení i upíří kousání

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková před svým zatčením za pašování drog několik měsíců vykonávala práci společnice. Spát za peníze s cizími muži se zpětně rodačce z Uherského Hradiště hnusí a přiznává, že mnohdy zažila s klienty opravdu vyhrocené situace. Její postelí prošli staří muži ve věku jejího dědečka a jeden z nich se ji dokonce pokusil udusit polštářem!

Tereza Hlůšková si kvůli své mladistvé nerozvážnosti prošla peklem. Za vidinou snadného výdělku nejprve odjela do ciziny, kde měla vykonávat práci modelky, nakonec ale skončila jako prostitutka.

"Při práci společnice úplně moc mluvit nepotřebujete. Je potřeba dělat spíše jiné věci. Vzdechy jako ach a och se v každém jazyce řeknou stejně," svěřila se bývalá pašeračka na sociální síti HeroHero.

Vše začalo v Belgii, kde se Tereza seznámila s Romkou Sárou, která jí začala dohazovala klienty. "Pak mi Sára řekla, ať jdu s jejím manželem mít sex, aby prověřil, jestli za to stojím, nebo ne. A tak jsem udělala, co jsem udělat musela," popsala Hlůšková svou první sexuální zkušenost se zákazníkem. Tehdy ještě netušila, že brzy přijdou mnohem horší časy.

Ne všichni na to mají žaludek

Tereze Hlůškové po několika zkušenostech s klienty brzy spadly růžové brýle. "Ne všichni na to mají žaludek, ale samozřejmě pro mladé holky je to vidina rychle vydělaných peněz, ale ne úplně lehce vydělaných peněz," přiznala blondýnka.

"Když si představíte, že musíte dělat společnost chlapovi, který je o 50 let starší než vy, není hezký a ještě vám připomíná dědečka, tak to není tak úplně sranda," doplnila jeden z mnoha odpudivých zážitků.

Zákazníci na ni měli celou řadu podivných požadavků. "Byl tam chlap, který chtěl, abych ho kousala. Po celém těle! Řekla jsem si, že to zkusím, že bude legrace, já ho kousla, on zařval. Zeptala jsem se, jestli je to dobré, a on řekl, ať pokračuji a že musím dělat, že jsem upír a že mu saji krev. Ti chlapi si to asi nedovolí s manželkami nebo je jim trapné si o to říct, tak s tím jdou za holkou, která to musí udělat," vrací se Tereza do minulosti.

Jednou dokonce málem přišla o život. "Klient Antonio mě surově zbil, i když jsem říkala, že nechci, on dělal, že mi nerozumí. Když chtěl dokončit sex, dal mi polštář na obličej a dusil mě. Chybělo pár vteřin a bylo by po mně,“ popsala děsivé chvilky. Vyhazovačům v podniku, kde k incidentu došlo, řekla, jak se k ní muž z Turecka choval. „Oni mu pak dali přes držku," šokuje Hlůšková.

"Lidé si myslí, že když si někdo zaplatí na hodinu prostitutku, tak že ji celou hodinu klátí. Chlap se ale udělá třeba za tři minuty, protože je s holkou o dvacet let mladší. Byl tam obézní pán, který mi po hodině dal dvojnásobek za to, že jsem s ním vůbec do té postele šla," pokračuje bývalá pašeračka ve svém vyprávění a přidává vzpomínku na muže, kterému bylo přes sedmdesát let a na hrudníku měl přístroj na měření činnosti srdce. "Toho jsem musela odmítnout. Bála jsem se, aby třeba neumřel a já nešla do basy za vraždu. I když do té basy jsem pak nakonec stejně šla," dodává Tereza s humorem. V nevěstinci navíc zažila i sex ve třech se starším mužem. "Kamarádka mi říkala, že ten muž v ní ani nebyl a jen po ní rejdil jako ratlík," vzpomíná. I když většinou byly schůzky velice nepříjemné, občas se našla světlá výjimka.

"S jedním mužem jsem byla opravdu jen na pracovní večeři. Byla jsem v krásných šatech, hezky namalovaná, nemusela jsem nic říkat, dostala jsem zaplaceno a dobře jsem se najedla," uzavřela Hlůšková.

Tereza Hlůšková na síti HeroHero popisuje celý svůj příběh