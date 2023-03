Případ pašeračky Terezy: Tajemná Sára ji nutila do sexu zadarmo!

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková se minulý rok vrátila do rodné země po čtyřech letech strávených v pákistánském vězení. Rodačka z Uherského Hradiště se nyní živí jako servírka a na sociální síti HeroHero pravidelně vkládá videa, kde postupně odkrývá svůj příběh. V posledním z nich popsala, jak se dostala před pašováním heroinu k práci společnice a co vše musela vytrpět.

Tereza Hlůšková se po návratu do České republiky věnuje kromě práce servírky také svému instagramovému účtu, kde ji k dnešnímu dni sleduje přes třicet tisíc fanoušků.

Bývalá pašeračka si navíc před nedávnem založila profil na sociální síti Herohero, kam pro své fanoušky pravidelně nahrává videa, v nichž vypráví o své divoké minulosti.

Tato myšlenka Hlůškovou napadla poté, co zjistila, že na vydání knihy nemá finance a své memoáry proto nabídla veřejnosti jiným způsobem.

Neměl zuby a šilhalo mu oko

Vše prý začalo v Belgii, kde Tereza Hlůšková navázala kontakt s Romkou Sárou, která jí dohazovala klienty. Právě tato dívka pak Terezu seznámila s postarším klientem. "Neměl zuby, šilhalo mu oko," popsala nejznámější česká pašeračka cizince, kterého měla v plánu s kamarádkou okrást.

Sára prý tehdy Tereze řekla, že u klienta doma společně odcizí v přepočtu asi dvě stě tisíc korun. "Budeš dělat, že jsi jeho žena, doma mu pak každá ukradneme dvě stě tisíc," plánovala Sára. Rodačka z Uherského Hradiště s tím ale nesouhlasila a po konfliktu se odstěhovala. "Už se mi pro ni nechtělo pracovat a ona mi nechtěla dávat peníze," svěřila se Hlůšková.

Terezu celá situace vytočila natolik, že se chtěla ihned vrátit domů, a proto Sáru požádala o vydělané peníze. Kamarádka ji ale odbyla s tím, že již vše utratila za nájem a další poplatky okolo bydlení. "Takže jsem vlastně měsíc š*kala zadarmo," popsala Tereza svou děsivou zkušenost. To byl ale teprve začátek.

Do Asie a ještě zadarmo

Jakmile Sára vycítila, že chce Tereza Hlůšková vzít do zaječích, rychle přispěchala s další podivnou nabídkou. "Poletíš do Anglie fotit fotky a z Anglie poletíš do Pákistánu," navrhla prý zaskočené Tereze. "Věděla jsem, že existuje země jako Pákistán," vysvětlila blondýnka a doplnila, že neměla příliš informací a nakonec na cestu kývla.

"Kdo se v mladém věku dostane do Asie? A ještě k tomu zadarmo?" uvažovala v té době ještě naivní Hlůšková.

V Anglii se následně setkala s mužem, který ji odvezl do bytu v Manchesteru. "Řekl mi, že tam budu čekat na vízum," vzpomíná Tereza, která poté odletěla z Anglie a v Pákistánu strávila zhruba dva měsíce. Když se ale chtěla vydat do hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Zabí, přišel zvrat. Při běžné kontrole nalezli celníci u Hlůškové bezmála devět kilogramů čistého heroinu, za což okamžitě putovala na celu předběžného zadržení a z celkového trestu osm let a osm měsíců si nakonec oseděla téměř čtyři roky natvrdo.

Po návratu do rodné vlasti našla Tereza nejen práci, ale také přítele, do kterého je po uši zamilovaná