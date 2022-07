Tereza Hlůšková vzpomíná na kriminál: Brečela jsem, modlila se a volala maminku

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková se v dubnu vrátila po čtyřech letech strávených v pákistánské věznici do rodné vlasti a pomalu se začleňuje do normálního života. Bývalá pašeračka heroinu si založila Instagram, našla si zaměstnání a rozhodla se veřejnosti poprvé sdělit svou verzi příběhu.

Tereza Hlůšková prožila dlouhé čtyři roky za mřížemi věznice Kot Lakhpat a během svého pobytu se nikdy nevzdala naděje na svobodu. Za pašování téměř devíti kil heroinu si měla původně odsedět osm let a osm měsíců natvrdo, od začátku ale tvrdila, že je nevinná, což nakonec potvrdil soud loňský listopad rozsudkem a Terezu propustil.

V cele si rodačka z Uherského Hradiště krátila čas hlavně čtením knih. "Pamatuji si to přesně, přečetla jsem tam 292 knih," svěřila se v rozhovoru pro magazín Reportér. Aby se mohla lépe dorozumívat s ostatními ženami ve věznici, naučila se plynně mluvit urdštinou. "To mi trvalo tak rok a půl. Učila jsem se sama, chtěla jsem jim rozumět a mluvit s nimi. Jinak bych se zbláznila," dodala Tereza, kterou v těžkých chvílích držel nad vodou kontakt s rodinou.

"Občas jsem tam hodně brečela, modlila se, prosila a volala maminku," vzpomíná Hlůšková. Paradoxně velikou oporou byl pro Terezu její otec Miroslav, kterého předtím dlouhá léta nevídala, jelikož se odstěhoval do Ameriky.

Od escortu po pašování heroinu

"Krátce po rozvodu, v roce 2000, jsem odjel do Spojených států. Původní plán pracovat v USA po dobu dvou až tří let se ale nakonec protáhl na dlouhých patnáct let," vysvětlil Miroslav Hlůšek ve výše zmíněném rozhovoru, proč s dcerou na dlouhé roky přerušil kontakt.

Když se v roce 2016 vrátil, s Terezou ihned navázal vztah a dokonce si k sobě dceru nastěhoval. Hlůškovou v té době nebavila škola a proto nastoupila do továrny. Práce byla ale špatně placená a proto s vidinou rychlého výdělku kývla na nabídku escort servisu za hranicemi. "Já se zkazila vlastně až poté, co jsem dostala nabídku na escort servis v cizině," přiznává Hlůšková.

Po měsíci se ovšem Tereza pohádala s bordelmamá a ve stejnou dobu přišlo osudové "focení" v Pákistánu. "Ty bys chtěla zkusit modeling? Mám jednoho známého v Praze," slíbil prý Hlůškové v baru v Uherském Hradišti přítel její kamarádky. Muž z Prahy byl ale tipařem pro nevěstince v zahraničí, a tak se z Dubaje nakonec vyklubala Belgie. Zde začala Terezina cesta smrti, jak dnes sama výlet nazývá.

Cesty byly celkem čtyři

Tereza Hlůšková byla v Pákistánu celkem čtyřikrát a z toho se třikrát vrátila do Evropy. Čtvrtá cesta jí ale nevyšla. Zda měla i při svých prvních letech u sebe drogy, prý dodnes netuší.

"Křehká holka z malého města, doma spí s rozsvícenou lampou, aby se nebála. A pak převeze kufr z Pákistánu? Já to nechápu. Už jen odlet z Islámábádu je psycho. To není výlet do Vídně," nechápe otec Terezy, jak se mohla jeho dcera odhodlat k takovému činu.

Pro Hlůškovou byl nejsilnějším momentem den, kdy se dozvěděla o svém propuštění. "Bachařka za mnou v šest ráno přišla, že mě zprostili viny, ale já jsem tomu nevěřila. Potom mi to druhá bachařka potvrdila a já začala brečet štěstím. Potom už jsem jen chodila, procházela jsem se tam a zpět a říkala si: To není možné, ty vole já půjdu domů, to nedám. A culila jsem se u toho jako blb. Byla jsem hrozně ráda, že to místo opouštím. Už to nikdy neudělám a moc prosím: Nikdo další nezkoušejte to, co jsem udělala já, nestojí to za to," uzavřela.