Tereza Hlůšková popsala útrapy ve vězení: Stránky knih jako obal na bramboráky

Tereza Hlůšková prožila téměř čtyři roky v pákistánské věznici, během svého pobytu ale rozhodně nezahálela. Rodačka z Uherského Hradiště si krátila čas výukou cizí řeči, čtením knih, psaním deníku a dokonce vyráběla pro své nejbližší památkové předměty.

Tereza Hlůšková se na konci dubna vrátila do Čech a ačkoliv se první týdny skrývala před veřejností, před pár dny si založila Instagram a nyní fanouškům postupně odhaluje, jak trávila čas ve věznici Kot Lakhpat, ve které skončila za pašování téměř devíti kil heroinu.

"Malá ukázka toho, co jsem vyráběla ve vězení. Na prvním obrázku jsou sušené květiny pro babičku, potom vánoční srdíčka na pověšení. Na posledním obrázku je adventní kalendář pro malou sestřenici. Jako boxíky jsem použila prázdné krabičky od sirek, kam se před Vánoci daly čokoládky. Já to tam nedávala, on by to po cestě poštou někdo vyžral. Není to žádná sláva, ale je to z lásky. Někdy se mi něco pokazilo, vypl proud a nemohla jsem pokračovat v práci. Ale ke konci to vyšlo fajn a rodina měla radost. Jednou se balíček někde zatoulal a rodině došel až v květnu, ale došel," pochlubila se Tereza snímky svých výtvorů.

Hlůšková se mimo jiné po roce a půl naučila v Pákistánu plynně mluvit urdštinou a celkem přečetla téměř 300 knih.

"V base jsem přečetla 292 knih. Byly tam dvě knihovny, ale knih bylo málo. Vždy, když mi přinesli pár knih, tak mě prosili, ať čtu pomalu. Četla jsem i české knihy, ale ty mi posílala rodina. Ženské v base nechápaly, jak mě to může bavit a vždy za mnou přišly a řekly: Můžeš mi půjčit jednu knihu? Potřebovala bych si vytrhnout pár stránek, dělám bramboráky a nemám to do čeho zabalit. Ale moje knížky se nikdy netrhaly," popsala Tereza Hlůšková na Instagramu historku z věznice.

Bývalá pašeračka se také věnovala psaní deníčků. "To byla taková moje zábava. Lepila jsem si dopisy, fotky, psala seznamy knih, které jsem přečetla. Když je tam srdíčko, tak to znamená, že se mi líbily. Měla jsem úchylku na vystřihování a lepení jídla z časáků, nad kterýma jsem po večerech slintala. No jo, čtyři roky bez vepřového není žádná sranda pro masařku, jako je Hlůšková," přiznává Tereza, která v muslimské zemi neměla přístup ke svému oblíbenému masu. Ve vzpomínkách se pak vrátila ke své první oslavě Vánoc.

"24. 12. 2021. První opravdové Vánoce po pěti letech! To byla pecka. Pečení cukroví, poslouchání koled, ryba, bramborový salát a dárky a víno! Ježiši, já jsem zapomněla. Hodně vína. Každé Vánoce v base jsem domů posílala vlastnoručně vyrobené dárky. Různá přání, napsané knihy, srdíčka na pověšení nebo šperkovnice, vyrobené z krabiček od ubrousků. Fantazii se meze nekladou a je fakt, že nejhezčí dárek je ten od srdce. Tak přeji veselé Vánoce v červnu, snad to nevadí," dodala Hlůšková, která evidentně hodlá využít své popularity i nově nabité fanouškovské základny a svých 16 tisíc sledujících proto pravidelně zásobuje historkami z basy. Necháme se tedy překvapit, čím nás obohatí pašerácká hvězda příště.

Po propuštění oslavila Tereza se svým otcem pravé české Vánoce