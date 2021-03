Zoufalá Tereza Kerndlová: Byla sedm týdnů zavřená kvůli koronaviru doma

Tereza Kerndlová se po čase, kdy se starala doma o svou nemocnou maminku, která má rakovinu, vrátila se svým manželem Reném do španělské Estepony, kde pár už nějakou dobu žije. Nyní se vyjádřila k situaci, která v Česku panuje a s našinci rozhodně nemá soucit.

Tereza Kerndlová, která žije se svým manželem Reném ve Španělsku, se vyjádřila k pravidlům, které u nás panují a na něž si všichni stežují. Sama si totiž ve Španělsku prošla v loňském roce peklem a mnohem drsnějšími pravidly, které tam bylo nutné dodržovat.

"V tomto čase to loni začalo, uvízli jsme ve Španělsku na 110 dní. Nyní je to tady pořád trošku lepší než tenkrát a lepší než u nás," svěřila se pro Super.cz Tereza.

My si už rok neustále stěžujeme na nejrůznější omezení, ale chtělo by se to podívat na okolní státy, které měly pravdila mnohem drsnější a nyní na tom rozhodně nejsou tak zle jako my.

Opravdový lockdown přišel až teď

"Až nyní v Česku zažíváte lockdown v tom pravém slova smyslu. My jsme loni ve Španělsku mohli jen 500 metrů od domu, na nákup mohl jít jen jeden člen rodiny, také do lékárny. Chodil Renda. Já jsem sedm týdnů byla skutečně zavřená doma," pokračovala Kerndlová.

My takhle drsná opatření nemáme ani teď, když jsou nemocnice narvané, péče o jiné, než kovidové pacienty, v podstatě neexistuje a zdravotníci jsou vyčerpaní k smrti.

"Zákaz přejíždění z okresu do okresu, z města do města, tady to bylo naprosto běžné. Nyní je to teprve pár dní zrušené. Minimálně půl roku v kuse to trvalo. Byla to tady pro lidi normální běžná věc. Přísné restrikce dle mě mají význam, smysl," řekla veřejně svůj názor zpěvačka, která si tím rozhodně udělala mezi Čechy nepřátele.

Situace ve Španělsku se zlepšila

Možná má ale pravdu. Situace se ve Španělsku zlepšila a opatření se konečně začala rozvolňovat.. Konečně zase můžou cestovat, chodit do kadeřnictví, restaurací či za kulturou.

"Nyní je to volnější, je to pár dní zpět, co se povolilo ježdění do jiného města. Fungují kadeřnictví, restaurace. Obchody zavírají v 16 hodin, restaurace v 18 hodin. Lidé dodržují rozestupy, snaží se, aby všechno bylo dobré jako dřív," pochvaluje si krásná Tereza.

Myslí si, že právě i díky dodržování pravidel se ani jeden z manželů koronavirem nenakazili. Tráví prostě většinu času doma a když jdou ven, je to vždy s ochrannými prostředky. Gel na ruce používají několikrát denně a na hygienu pečlivě dbají.

