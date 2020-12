Sexy Tereza Kerndlová: Pánové, tohle jsou nejvíc sexy snímky, co nafotila!

Tereza Kerndlová je pořádně sexy a moc dobře o tom ví. Svoje svůdné křivky vystavuje ráda zejména na Instagramu, kde se jimi může pokochat každý. Podívejte se do naší galerie na ty úplně nejžhavější.

Podle snímků na Instagramu to vypadá, že nejoblíbenějším kusem oblečení Terezy Kerndlové jsou plavky. Nakrucuje se v nich téměř na každé fotce. Zatímco fanoušci se mohou jen dívat, její manžel René Mayer si může i sáhnout. Jistě si je vědom toho, jaký má doma kus. S Terezou už je totiž přes patnáct let.

„Jsme jako puzzle. Jeden bez druhého nejsme kompletní,“ napsala zpěvačka ke společnému snímku. Vyznáními lásky zkrátka vůbec nešetří. „Miluju tě za tvou velkorysost, obětavost, za tvou upřímnost a lásku, kterou mi dáváš, za tvoji kreativitu, odvahu a oddanost a za to, jaký vztah spolu máme. Jsi ten nejlepší chlap, jakýho jsem si mohla po svým boku přát,“ vzkazuje mu prostřednictvím svého Instagramu.

O 16 let starší manžel jí stál po boku, když ji čekal složitý zákrok

René se se zpěvačkou má prostě jako v bavlnce. On ji na oplátku podrží v těžkých situacích. Když měla Tereza v minulosti pozitivní nález na děložním čípku, nehnul se od ní ani na krok. "Jsem po operaci z důvodu pozitivního nálezu na děložním čípku. Už je to několik týdnů zpět, kdy běžná prohlídka ukázala, že se dějou určité změny. Následně jsem si prošla dalším vyšetřením a především biopsií, abych pak po dlouhých čtrnácti dnech v telefonu slyšela negativní zprávu, kterou jsem si, nejen já, nechtěla v době čekání na výsledky připustit," svěřila se tehdy na sociální síti.

„Bylo mi řečeno, že za dva roky by byl z mého stavu velice vážnej onkologickej problém. Pokud se vnímáte neohroženě a nedáváte prevenci důležitost, můžete přijít pozdě do zcela překvapivé situace, a i kdyby se jedna jediná dívka nebo žena z vás měla díky mně vyhnout vážné nemoci, vyhnout rakovině, tak mi stálo za to vám to napsat, a hlavně se nebát o tom mluvit,“ nabádala k pravidelným preventivním prohlídkám Tereza.

Tereza chrlí jeden hit za druhým

Dnes už je ale naštěstí všechno zažehnáno a zpěvačka se může dále s klidem věnovat svému povolání. Do povědomí diváků se dostala coby členka populární kapely Black Milk, kde zpívala ještě s Helenou Zeťovou a Terezou Černochovou. Později se skupina rozpadla a každá z dívek se dala na sólovou dráhu. Naposledy Kerndlová nazpívala duet s raperem Kalim. Ze songu Ve frontě na sny se okamžitě stal hit.