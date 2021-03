Tereza Kostková o covidu: Co herečce chybí a jak zvládá domácí výuku?

Tereza Kostková je nejen herečka a moderátorka, ale také maminka syna Toníka, který je žákem osmé třídy. Jak zvládá herečka distanční výuku a co jí v době pandemie nejvíce chybí? Šíp pro Vás hvězdu vyzpovídal.

Zatímco většinu umělců pandemie připravila o živobytí, Tereza Kostková se rozhodně nenudí. Herečka ze svého pracovního kolotoče nevyskočila a navíc jí přibyla péče o syna, který je stejně jako zbytek dětí v republice na distanční výuce.

"Stále každý den se probíram tématy a životem mých každodenních hostů v rádiu, a objevuju zajímavé myšlenky, témata a schopnosti lidi. Navíc dotáčím film se slovenskou produkci „V lete Ti poviem,ako sa mam“, který samozřejmě půjde i u nás, a připravuji českou verzi krásných textu mého muže (tedy překládám ze slovenštiny), které budeme koncem roku vydávat knižně. Jinak vařím, venčím, zpívám si, uklízím a aktivně dozoruji distanční výuku osmé třídy," prozradila Kostková Šípu.

Kvůli domácí výuce si ale musela herečka zopakovat látku základní školy, spousty věcí totiž zapomněla!

Tereza Kostková musela doma zavést režim

"Zjišťuju, že si toho mnoho nepamatuju, protože jen na základní škole je život rozdělený do předmětů. Následně vyžaduje více komplexního vnímání, jak víme, ale rychleji se znovu učím, co jsem už za ty roky zapomněla. Třeba takovou teorii fyziky chápu o mnohem víc než v dětství, ovšem na vzorečcích vždy pohořím," směje se Tereza Kostková.

Školy jsou zavřené už téměř rok a za tu dobu se v domácnosti herečky leccos změnilo. "Jak už to trvá dlouho, tak méně nadávám a víc máme systém. Myslím, že nadávat budeme všichni, až uvidíme to dědictví, které tahle doba v dětech zanechá. Ale každá těžká věc posiluje, tak třeba to dají lépe, než si teď myslíme," tvrdí moderátorka Stardance.

I když situaci kolem pandemie zvládá Kostková zatím na jedničku, přeci jen se najdou drobné radosti života, které jí už začínají chybět.

Herečce chybí kosmetické salóny, ráda o sebe nechává pečovat

"Co mi chybí v dnešní době? Běžný pozdrav bez roušky, usmát se na kolemjdoucího, jeden na druhého, dát si společnou kávu a probrat kosmetické novinky, chybí mi taková ta dámská chvilka, která koneckonců dělá tváři dobře, protože dělá dobrou náladu," odhalila Tereza Kostková, co jí nejvíce schází.

Nejvíce se ale herečka těší, až si bude moci zajít na kosmetiku, dle svých slov je na odborné péči o pleť doslova závislá.

„Mám drobnou závislost na masáži obličeje. A to na sobě člověk jen těžko sám zrealizuje, nebo já si to alespoň nedokážu představit," uzavřela. I proto se už nemůže dočkat, až se znovu otevřou kosmetické salóny, kde se obvykle nechává pravidelně hýčkat. Nezbývá než doufat, že se pandemická situace dostane pod kontrolu a my všichni se budeme moct vrátit do „starých kolejí“.