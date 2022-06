Tereza Kostková si vybírá za manžely režiséry, jednoho odloudila kolegyni

Zdroj: Česká televize

Tereza Kostková je známá nejen díky svým slavným rodičům, ale také proto, že po boku Marka Ebena už dlouhá léta uvádí oblíbený taneční pořad StarDance. Nedávno kráska oslavila už 46. narozeniny a geny její maminky, Carmen Mayerové, se nezapřou. Na svůj věk totiž vypadá skvěle!

Tereza Kostková se nezastaví. Kromě moderování hraje v divadle a často se objevuje i v nových českých filmech. Mimo jiné můžeme vzpomenout novinky jako Po čem muži touží 2 nebo V létě ti řeknu, jak se mám, kde sympatická tmavovláska opět excelovala. V soukromém životě se má Tereza také snově, se svým druhým manželem koupila luxusní nemovitost se zahradou. Pár se ale dosti zadlužil a dle dostupných zdrojů bude hypotéku splácet až do roku 2042.

S prvním manželem, režisérem Petrem Kracíkem, příliš štěstí neudělala. Co by ale chtěla, když ho sama přebrala kolegyni Veronice Gajerové, která před ním herečku před lety varovala. Tereza si nedala říct, dvakrát rozvedeného proutníka si vzala a za pár let přišlo to, co se dala čekat. Nevěra. V roce 2015 se pár rozešel. Kostková sice zprvu tvrdila, že za krachem manželství nestojí nevěra, ale všichni věděli, jak to bylo.

„Není za tím nikdo třetí. Ani z jedné strany,“ tvrdila Kostková Blesku. Prý se snažili rodinu udržet, ale nešlo to ani kvůli synovi Antonínovi a pár šel od sebe. Před rozvodem už žili několik měsíců odděleně. Pár spolu byl devět let.

Prvního manžela přebrala herecké kolegyni

O Kracíkovi se ví, že s jednou ženu nevydrží. Zlomil srdce nejen Kostkové, ale i zmíněné Gajerové, se kterou žil sedmnáct let a má s ní syna Kryštofa a dceru Elišku. Místo sňatku v kostele, který jí sliboval, ji podváděl s Kostkovou.

„Petr mi nic neřekl, ale já tušila, že se něco děje. A v momentě, kdy jsem začala víc pátrat, jsem se začala i více dozvídat. Asi nejhorší na tom bylo to jeho lhaní, mlžení, že od nás několikrát odešel a zase se vrátil, až jsem nakonec řekla dost,“ prozradila Gajerová pro magazín Ona Dnes.

Další manžel, kterého si vzala roku 2018, je také režisér. Jakub Nvota ji učaroval natolik, že na svého prvního nezbedného manžela zapomněla a znovu se bláznivě zamilovala. Dokonce jí ani nevadilo, že je její muž opět režisér, se kterým spolupracuje.

Oba manželé byli uznávaní režiséři

"Znám to i z minula, i Petr byl a je vynikající režisér. Pro mě se to nijak nekříží, to že se prolíná profesní a lidský rozměr. O práci obecně rádi mluvíme, Kuba je i výtečný herec, takže tu profesi zná ze všech stran. Pro mě je obohacující dělat s někým, komu důvěřuju. Potřebuju mít důvěru, moct se otevřít, hledat ty věci. Proto jsem jenom ráda, když pracuji s někým, kdo je mi blízký, protože se můžu dostat dál."

Nyní spokojeně žijí v hnízdečku lásky a společně vychovávají zpěvaččina syna z prvního manželství. Ten se prý už nemůže dočkat prázdnin.

"Tonda má tábory a Kuba má také svoje Túlavé divadlo na Slovensku, kde také hraje, takže jsem to zkoordinovala tak, abych v tu dobu měla hraní. Velký prostor pro rodinnou dovolenou s dětmi máme," řekla herečka pro super.cz, jak bude s rodinou trávit léto.