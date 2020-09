Tereza Kostková prozradila, jaký osud čeká pořad Stardance!

Koronavirová krize se bohužel dotkla i Stardance. Kvůli pandemii museli tvůrci vydání o rok odložit, už nyní ale nové díly plánují, a zaběhlá moderátorská dvojice se o práci bát nemusí!

Terezu Kostkovou už dokonce televize oslovila, stejně jako jejího kolegu Marka Ebena! "Ano, už se to chystá, ale až na příští rok. Detaily ještě neřešíme, na to je brzy. Vím, že se to chystá, mám tu informaci. Volali, že se mnou počítají," pochlubila se herečka na natáčení speciálního dílu Pošty pro tebe pro SOS vesničky.

Kdo ale dostal ve Stardance definitivní stopku, je choreograf a tanečník Jakub Onder! Ten doplatil údajně na své nerudné chování!