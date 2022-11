Tereza Mašková se ukázala nahoře bez, fanoušci z fotografie šílí

Zdroj: Profimedia

Půvabná vítězka pěvecké soutěže SuperStar z roku 2018 Tereza Mašková se odvázala na svých sociálních sítích. Na svém profilu sdílela fotografii, kterou měla v šuplíku více než dva roky.

Pro diváky byla Tereza výrazná nejen svým krásným hlasem, ale i výraznou image. Růžové vlasy k ní neodmyslitelně patří. Nedávno se Tereza objevila v další televizní soutěži a to v pořadu Máme rádi Česko. Tam na sebe upozornila tím, že na všechny otázky odpověděla špatně.

Sebrala odvahu

Po nevydařeném účinkování v televizní show si Tereza u fanoušků napravila reputaci. Zejména pánskému kolektivu udělala radost tím, že zveřejnila černobílou fotografii, na které nemá podprsenku. Na snímku má oblečené kalhotky vysoko do pasu a prsa si zakrývá pouze rukama. "Už pomalu dva roky mám tuto fotku odloženou a neměla jsem odvahu ji publikovat. Teď už mám. Mějme se rády," připsala ke svému příspěvku. Decentní fotografie zaujala na sociálních sítích tisíce lidí.

Šťastně zadaná

Pánové mají ovšem smůlu. Půvabná zpěvačka je už skoro rok zasnoubená, s přítelem Oliverem randí už několik let. Oliver je hudební producent, s Terezou vytvářel její první videoklip. V minulosti spolupracoval i s vítezkou SuperStar 2015 Emmou Drobnou. Za pár dnů to bude rok od jejich zasnoubení a svatba zatím nebyla. Mladý pár rozhodně nikam nespěchá, přednost dávají kariéře. "Svatba se plánovala, já o tom pořád mluvím, ale tenhle rok byl opravdu náročný, co se týče práce, ale zase jsem ráda, protože jsem dokončila album, které vyjde v říjnu. Takže svatbu jsme na chvilinku odložili, snad příští léto se poštěstí," prozradila Tereza pro eXtra.