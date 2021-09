Tereza Maxová slaví padesátku! Cesta za úspěchem byla vykoupená těžkou dřinou

Tři děti už má, ale dalšímu by se Tereza Maxová rozhodně nebránila.

Tereza Maxová patří mezi malou hrstku Češek, které se proslavily i v zahraničí. Její tvář byla na titulních stránkách všech prestižních módních časopisů a spolupracovala s nejvyhlášenějšími módními značkami. Cesta za úspěchem ale rozhodně nebyla jednoduchá!

Tereza Maxová se narodila v Pardubicích a ve čtyřech letech se s rodinou přestěhovala do Ústí nad Labem. Jelikož byl otec Maxové chemik, vystudovala nejprve kráska chemické gymnázium.

Po maturitě v roce 1989 začala Tereza studovat práva na Univerzitě Karlově, ze školy ale po dvou letech odešla. Důvodem byla její touha po modelingové kariéře.

Teprve sedmnáctiletá Maxová se vydala do Paříže a jestli jí něco nechybělo, byla to kuráž. Do Francie dorazila pouze s velikým snem, batůžkem a mapkou Paříže. Maxová pak obcházela jeden casting za druhým a zalíbila se jednomu z nejslavnějších návrhářů. Karl Lagerfeld dal Maxové práci na další tři roky a od reklamy na zubní pastu, toaletní papír a další, se postupně vypracovala až na hvězdu světového formátu.

Návštěva dětského domova vše změnila, Maxová se charitě věnuje už pětadvacet let

V roce 1996 byla Maxová na vrcholu své kariéry, chodila přehlídky například pro Dior, Chanel, Prada, Gucci, Yves Saint-Laurent, Ralph Lauren a další vyhlášené značky.

Tehdy ale prožila modelka zlomový okamžik, po kterém se rozhodla založit vlastní nadaci. "Žila jsem ve Spojených státech, velmi se mi dařilo, můj život byl o módě, úspěchu, tak jsem se chtěla s někým, kdo to potřebuje, podělit. Přispívala jsem na různé charitativní projekty, ale nikdy jsem nevěděla, komu konkrétně pomáhám. Souhrou okolností jsem se ocitla v pražském kojeňáčku. Po této zkušenosti jsem nemohla jen tak odejít a tvářit se, že jsem nic neviděla," prozradila kdysi modelka v jednom rozhovoru.

Nadace Terezy Maxové za pětadvacet let svého působení pomohla tisícům dětí i rodin v tísni a není divu, že právě charitativní činnost modelku tolik naplňuje.

Modelka předává svým dětem znalost jazyků, doma používají čtyři

Tereza Maxová je trojnásobnou maminkou. Syna Tobiase má z prvního manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem, za kterého se provdala v roce 2000, vztah ale nevydržel. Dceru Mínu a syna Aidena má s tureckým podnikatelem Burakem Oymenem, kterého si vzala až po deseti letech soužití a narození dvou dětí.

Maxová žije s rodinou střídavě v Praze a Monaku a nedávno se vrátila zpátky do Čech. Jelikož modelka ovládá sama sedm jazyků, schopnost předává i svým třem potomkům.

"U nás doma slyšíte čtyři jazyky: češtinu, francouzštinu, turečtinu a angličtinu, ale když se nás pět chce dorozumět, tak mluvíme anglicky," prozradila hvězda před časem pro iDnes.cz.

Tereze Maxové přejeme krásné kulaté narozeniny a přejeme mnoho úspěchů i do budoucích let.

Modelka má se svým manželem i po letech krásný vztah.