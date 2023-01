Tereza Maxová odtajnila fotku z dětství, poznali byste ji?

Zdroj: Profimedia

Tereza Maxová sice žije dlouhé roky převážně v cizině, na svou rodnou zem ale nezapomíná. Modelka sdílela na Instagramu fotky z dětství a připomněla fanouškům, jak je pro ni Česká republika důležitá.

Tereza Maxová patří mezi nejúspěšnější modelky u nás. Spolu s dalšími kráskami jako je například Karolína Kurková nebo Eva Herzigová, se Maxová dostala na titulky světových časopisů a za svou kariéru spolupracovala s vyhlášenými módními značkami.

Ačkoliv většinu života strávila trojnásobná maminka na cestách a poslední roky pendlovala mezi Prahou a Monakem, na svou rodnou zemi ale nedá dopustit.

"Moje nezapomenutelné dětství v Čechách, můj domov," napsala Maxová ke snímkům z dětství a status doplnila hashtagy Vše nej republiko a Narozena v Čechách. Hvězda fotky zveřejnila u příležitosti státního svátku 28. října, tedy Dnu vzniku samostatného československého státu.

Nápad na stěhování měl manžel

Tereza Maxová se s manželem Burakem Oymenem vrátila natrvalo do Čech v roce 2019 a překvapivě se takto rozhodla na popud svého muže.

"Čechy byly vždy mým domovem. Jsem velký patriot a vždy jsem se sem vracela. Mám tu rodinu a vždycky jsem chtěla, aby se děti naučily lépe česky, aby byly víc s babičkou a se sestřenicemi. Aby poznaly českou kulturu a místo, kde jsem já sama vyrůstala. Možná mě to sem táhne tím víc, jak byl člověk vždy takový vykořeněný. Když jsme měli tu možnost se vrátit, tak to tu zkoušíme. Navrhl to můj manžel, protože věděl, že mi to udělá radost a budu tu šťastná. Jsme tu zatím na rok a uvidíme. Líbí se nám tu všem," svěřila se tehdy kráska webu idnes.cz.

Maxová se pochlubila fotkami z dětství