Tereza Maxová nestárne: V padesáti letech ukázala výstavní břicho

Zdroj: Profimedia

Modelka Tereza Maxová, která v letošním roce oslavila neuvěřitelné 50. narozeniny, opět dokázala, že se jí perfektně daří zastavit čas. Na křest své vlastní knihy s názvem Tereza dorazila do kavárny Slavia v topu, který odhaloval její vypracované břicho, a spousta z přítomných hostů na ní mohla oči nechat.

Je krásná, úspěšná a záleží jí na životech druhých. Modelka Tereza Maxová není jen nádhernou ženou, ale také člověkem, který má srdce na správném místě. Není proto velkým překvapením, že ji jedno známé nakladatelství oslovilo s nabídkou, zda by o sobě nechtěla napsat knihu. „Na začátku panovalo velké nadšení, protože jsem netušila, co to obnáší vracet se zpět do minulosti. Společně se mnou knihu psala výborná novinářka Veronika Bednářová. Při našem prvním setkaní, které proběhlo on-line, v rouškách, a kdy mi Veronika sdělila, že o módě a modelkách neví vůbec nic, jsem hned zavětřila, že to bude ono,” nechala se jedna z nejúspěšnějších českých modelek slyšet pro Krajské listy.

Pohled do soukromí

V knize Tereza modelka hovoří o klíčových momentech svého života, vrací se zpátky v čase ke svým začátkům ve světě modelingu, a dokonce ukazuje fotografie ze svého soukromého archivu. Přestože kompletování knihy nebylo vůbec jednoduché, našla v něm Tereza Maxová velkou radost a práce na knize pro ni byla jakousi psychoterapií.

Je jasné, že k některým momentům se modelce vracelo hůře než k jiným. Byly totiž doby, kdy nebyla tak úplně spokojená s tím, co se v jejím životě dělo. Zásadní zvrat přišel krátce po dvacítce, kdy se rozhodla vrátit ze Spojených států zpět do své domoviny.

Modeling nahradila charitou

Když byla Tereza Maxová na vrcholu své modelingové agentury a žila v New Yorku, začala vnímat, že není se svým životem tak úplně spokojená. I když měla to, po čem touží miliony dívek po celém světě, chtěla dělat něco, co má hlubší smysl. „Žila jsem ve Spojených státech, velmi se mi dařilo, můj život byl o módě, úspěchu a cestování, tak jsem se chtěla s někým, kdo to potřebuje, podělit. Přispívala jsem na různé charitativní projekty, ale nikdy jsem nevěděla, komu konkrétně pomáhám. Souhrou okolností jsem se ocitla v pražském kojeňáku. Po této zkušenosti jsem nemohla jen tak odejít a tvářit se, že jsem nic neviděla,” uvedla Tereza Maxová, která se následně z New Yorku vrátila do Česka a začala se naplno věnovat charitě. Dokonce založila svůj vlastní projekt s názvem Nadace Terezy Maxové.