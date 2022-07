Osudem zkoušená Tereza Pergnerová: Drogy, erotický skandál a návrat na výsluní

Zdroj: Profimedia

Tereza Pergnerová patřila v devadesátých letech bez debat k nejvíce oblíbeným televizním tvářím. Fanoušci pořadu ESO ji milovali a zábavná moderátorka tak byla na vrcholu své popularity. Pak ale přišel velký pád, začala bojovat s drogovou závislostí, nafotila erotické fotky a dělala jeden skandál za druhým.

Smysl našla v pomoci druhým

Oblíbená moderátorka měla po boji s drogovou závislostí strach o svou budoucnost, bála se, že nepřijde žádná pořádná nabídka na práci. To se ovšem nestalo, velký comeback zažila díky reality show Vyvolení a začala dostávat další a další šance na nové projekty. Nejvíce ji diváci milovali v pořadu televize Nova Mise nový domov. V pořadu pomáhala s týmem stavařů a designerů vytvořit nový domov pro rodiny, které to neměly lehké.

Tato práce ji natolik inspirovala, že založila svůj vlastní nadační fond. „Všechno bylo inspirováno projektem Mise nový domov, kde jsme se několik let potkávali s lidmi, kteří se dostali do nějaké situace, a pak jsme přemýšleli, co udělat dál, aby to nebylo limitováno jen bydlením… A to, co jsme se rozhodli založit, to už má trošku jinou podobu, je to trochu jiný druh práce, kterou se většina z nás učí,“ prozradila v pořadu Českého rozhlasu Hovory Vlastimila Ježka.

Užívá si normálního života

Skandály a večírky vyměnila půvabná moderátorka za rodinný život. S partnerem Jiřím Chlebečkem žije už několik let, společně vychovávají dceru Natálku, z předchozího vztahu má Tereza ještě syna Samuela. Na společenské akci na ni narazíte minimálně, naposledy se objevila na veřejnosti u příležitosti premiéry filmu Karel, kde vypadala naprosto perfektně a v dobré kondici. Téměř celý život se pyšní perfektní postavou a blond hustými vlasy, málokdo by hádal, že oslavila osmačtyřicáté narozeniny. Způsob života, který vedla jako mladá, se na jejím vzhledu opravdu nepodepsal.