Tereza Pergnerová se toho nebojí: Na Slavíka vzala sexy outfit i drsný humor

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Tereza Pergnerová i po letech stále ví, jak zaujmout. A nejde přitom jen o její profesionalitu anebo smysl pro humor. Kráska, která vstoupila ve známost v 90. letech díky moderování hudebního pořadu Eso, ani dva roky před padesátkou neztrácí jiskru. Během předávání cen Český slavík vsadila na odvážný outfit a možná ještě odvážnější vtipy.

Dvojici Ondřej Soukup a Aleš Háma doplnila na jevišti během jubilejního 60. ročníku ankety Český slavík také ostřílená moderátorka Tereza Pergnerová, která mezi oběma pány značně vyčnívala. Zatímco totiž oni sáhli po klasickém smokingu, Tereza zvolila fialový oblek s flitry, pod který oblékla top stejné barvy s obrovským výstřihem, který sahal prakticky až k jejímu pupíku.

Dva outfity

Během slavnostního večera se pak jednou převlékla a od divokého stylu, který moderátorku doprovází snad celý život, utekla k eleganci. Málokdy se stává, že je Tereza Pergnerová k vidění v šatech, tentokrát ale divákům nabídla i jemnější verzi sebe sama, když se v nich výjimečně ukázala. A nutno říct, že černé šaty s lesklou sukní a dlouhými rukávy perfektně sedly.

Vtípek, který mnozí odsoudili

Jak bývá zvykem, udílení cen Český slavík není žádnou vážnou událostí, kde by byla nouze o smích, a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Trojice moderátorů si na jevišti brala na paškál nejen sama sebe, ale také mnohé z přítomných hostů. Jenže ne vždy jejich vtípky bavily každého. A byla to právě Tereza Pergnerová, která podle mnohých šlápla vedle. Rozhodla se totiž vystřelit si z Karlose Vémoly a jeho manželky Lely, kteří seděli v publiku. „Krásné je, že Karlos si skutečně vzal svou Lelu. A byl jí věrný po celou dobu obřadu. To je přece nádherné,” pronesla Tereza Pergnerová a zatímco někteří buráceli smíchem, Vémola se za břicho rozhodně nepopadal.

Na druhý den moderátorka svá slova přehodnotila a na sociální síti se zápasníkovi a jeho manželce veřejně omluvila. „Já jsem to vůbec nemyslela zle a vlastně zpětně přehodnocuji. Dneska bych to škrtla, protože jak jde čas, jak o tom člověk přemýšlí a bilancuje, tak bych se chtěla mluvit Lele i Karlosovi. Mohla jsem si to odpustit. Možná jsem se nechala strhnout tou atmosférou a mělo mě něco zarazit,” sypala si moderátorka popel na hlavu. Omluvu pak Lela Vémola přesdílela, a tak se zdá, že ji s manželem přijali.