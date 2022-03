Dcera Terezy Pergnerové Nathalie: Co vyčetla své slavné mamince?

Zdroj: Profimedia

Tereza Pergnerová je dvojnásobnou maminkou a s mladší dcerou akorát zažívá náročné pubertální období. Moderátorka se snaží prý k výchově přistupovat hlavně s láskou, přesto jí ale Nathalie jednu věc vyčítá, o co jde?

Tereza Pergnerová už staršího syna Samuela vypustila z hnízda, starosti jí ale nyní dělá její patnáctiletá dcera Nathalie, která je v křehkém období puberty.

O tématu výchovy dětí se rozpovídala moderátorka ve svém podcastu O všem? Ovšem!.

"I u mě je to takový pokus omyl, ale mám jedno pravidlo, které mi velmi dobře vychází. Pokud jsem vedená láskou, je to dobré rozhodnutí, pokud jsem vedena vztekem, okamžitě zastavuju," přiznala Pergnerová, že se řídí hlavně intuicí.

Moc se o mě bojíš

Ačkoliv pro většinu pubertálních dětí jsou rodiče spíše obtížným elementem, patnáctiletá Nathalie o své slavné mamince Tereze Pergnerové mluví velice hezky a s respektem.

"Druhá otázka je, jaké vlastnosti mám na mámě ráda a jaké ne. No, tak na tobě mám ráda, že jsi upřímná, férová a víš, jak mi pomoct. A co na tobě nemám ráda? No, nemám na tobě ráda… já nevím, že se o mě moc bojíš, když víš, že se o sebe umím postarat, a víc věcí ti asi nemůžu vyčíst. To je asi všechno," prozradila Natálka ve zmíněném podcastu a z jejích slov je zřejmé, že má s matkou přátelský vztah.

"Jaká bych nikdy nechtěla být? Tak zaprvé bych nikdy nechtěla být sama, prostě bez kamarádů, bez rodiny, to bych opravdu nezvládla, já potřebuji tu přítomnost těch blízkých. A zadruhé bych nikdy nechtěla být neúspěšná, zkrachovat, nebo takový věci prostě. Protože mám své cíle a chci je dodržet," dodala dcera hvězdy devadesátých let.

Bylo nám strašně úzko

Tereza Pergnerová už má jednu pubertu odžitou se starším synem a ačkoliv byl prý Samuel hodné dítě, své mamince také způsobil pár šedivých vlasů, když se opil do němoty a skončil v péči lékařů.

"Jeho dospívání ve skvělého spolehlivého muže u něj proběhlo relativně hladce, jak by řekla má dcera – bez hrotů, ale přesto jednu historku hážu do placu. Soucítil, dotazoval se a utěšoval, ale i popíjel s tímto starším mužem. Poté, co se syn zvedl, rovnou padl k zemi. Otřes mozku, otrava alkoholem, konec příběhu se odehrál v nemocnici na Kladně," popsala Pergnerová chvíle hrůzy.

"Bylo nám z toho tenkrát strašně úzko, ale pořád jsem přesvědčená o tom, že i naši milovaní si musí svůj život osahat, poznat svoje slabiny a mít hlavně právo dělat chyby," uzavřela.

Pergnerová má s dcerou Nathalie krásný vztah