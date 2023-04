Tereza Pergnerová a Jiří Chlebeček: Drsná prověrka jejich vztahu!

Zdroj: Profimedia

Tereza Pergnerová má za sebou pořádně divokou minulost, před lety ale své démony porazila a stala se vzornou dvojnásobnou maminkou. Jak se známá moderátorka vypořádává s dospíváním svých dětí?

Tereza Pergnerová byla v devadesátých letech jednou z nejznámějších tváří českého showbyznysu. Díky moderování hudební show Eso znal energickou blondýnku celý národ, který také později sledoval, jak se hvězda dostala do drogové závislosti.

Pergnerová se nakonec po několika letech užívání tvrdých drog stala dvojnásobnou maminkou a začala zcela nový život. Dnes už jsou dítka pomalu odsrostlá a jdou si vlastní cetou.

"Samovi je 22. Je to mladý muž. Odjel do Rakouska," svěřila se Pergnerová v rozhovoru pro TV Nova s tím, že se Samuel v zahraničí živí jako kuchař. Jeho sestře Nathalii je patnáct let a aktuálně řeší, jakým směrem se bude ubírat její budoucnost.

"Natálka teď dělala přijímačky na dvě střední školy," prozradila Pergnerová a doplnila, že od dcery prý dostala zákaz divákům prozradit, na jaké školy se hlásí. Tajemství prý může Pergnerová odhalit až ve chvíli, kdy bude dospívající slečna přijata.

Děti netouží po mé pozornosti

"Děti rostou, už tolik netouží po mé pozornosti. Zejména Natálka, ta má svoje kamarády," přiznala Tereza Pergnerová. Dvojnásobná maminka si prý dokonce umí představit, že by dcera odešla do zahraničí, stejně jako její starší sourozenec.

Podle Pergnerové by to byla hlavně zkouška pro ni a jejího partnera Jiřího Chlebečka. "To bude ta prověrka. My jsme si řekli, že spolu zestárneme. Já vím, že stát se může cokoliv, ale já tomu věřím. Volného času mám málo a mám trochu výčitky, ale když ho trávím, snažím se být obyčejná máma a dávat ze sebe co nejvíc," tvrdí blondýnka.

"Jsem šťastná, že mám rodinu, že mám děti, že jsem dala přednost v určitých obdobích právě rodině, že jsem se toho nebála. Teď vím, že jsem udělala správně," uzavřela.

Pergnerová byla hvězdou devadesátých let