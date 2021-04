Tereza Pergnerová: "V nejtěžších chvílích jsem mi připadalo, že jsem zrůda!"

Tereza Pergnerová byla hvězdou devadesátých let a bez nadsázky se dá říct, že patřila mezi nejvíce uznávané celebrity u nás. Pak ale spadla na samé dno díky závislosti na tvrdých drogách. Se svou minulostí je ale dvojnásobná maminka smířená a dnes říká, že byla k novinářům někdy až příliš vstřícná.

Tereza Pergnerová se díky pořadu Eso dostala mezi nejvíce oblíbené moderátory u nás a její hvězda několik let stoupala, pak ale přišel krach v podobě závislosti na pervitinu a později dokonce heroinu.

Tlak médií, popularita a potřeba být neustále svěží dohnala Pergnerovou do slepé uličky. Se svou závislostí se ale rozhodla bojovat a i když to nebylo jednoduché, své démony nakonec porazila.

Dnes je moderátorka pyšnou maminkou dvou dětí a poslední roky je tváří projektu Mise nový domov, což ji velice naplňuje. Pergnerová byla vždy ve svých rozhovorech velice otevřená, ale s odstupem si uvědomuje, že to nebyla správná cesta.

Od poslední odvykací kůry uběhlo téměř dvacet let, minulost Pergnerovou pronásleduje

Na posledním léčení byla Tereza Pergnerová v roce 2003, tedy před osmnácti lety. Podle ní ale lidé často zapomínají, že uběhlo už skoro dvacet let.

"Ono stačí, aby se to sem tam vytáhlo do nějakého článku jako téma a lidé pak mají pocit, že se to stalo nedávno. Vím, že do jisté míry si za to můžu sama, jelikož jsem velice otevřená a mluvím o problémech nahlas," přiznala moderátorka v Mr. Kubelík Show 2021.

Asi nejhorší ale bylo pro Pergnerovou období závislosti, ve kterém otěhotněla. Tehdy se prý snažila veřejnosti omluvit za své chování, kvůli své upřímnosti se ale dostala do velice nepříjemné situace.

Pergnerová měla v novináře důvěru, zvala je i do léčebny



"Měla jsem období, kdy jsem propadla heroinu a měla jsem potřebu vysvětlit všem, že jsem selhala a že za nic nestojím, že jsem zrůda. Proto jsem přijímala novináře i léčebně a říkala jim, že se cítím jako hyena a podvedla celý tento svět. Tehdy vítězil můj smysl pro pravdu. Problém byl v tom, že jsem si pak v nejtěžších chvílích četla titulky jako: "Je to hyena!" S tím jsem ale měla problém, kdyby napsali že jsem to řekla o sobě, vyznělo by to úplně jinak. Mě to v ten okamžik srazilo na dno, chtěla jsem něco vysvětlit a jim nestálo ani za to to podat tak, jak to ve skutečnosti bylo," zavzpomínala moderátorka na těžké časy.

I když nezažila Pergnerová zrovna dobrý přístup novinářů, nic jim prý nevyčítá. "Nevíme, kdo na druhé straně stojí a píše ty informace. Když někdo napíše, že jsem odporná feťačka, může to být třeba tatínek, který řeší závislost svého dítěte. Když někdo napíše něco ošklivého, často to nesouvisí ani s tím, co si daný člověk myslí, ale jak se zrovna cítí. Může to být bezvadný člověk, který má problémy a ventiluje to takto," uzavřela.