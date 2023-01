Tereza Pergnerová vedle Chlebečka září štěstím: Ne vždy tomu tak ale bylo

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Tereza Pergnerová a režisér Jiří Chlebeček tvoří pár už více jak 14 let a společné soužití si nemohou vynachválit. To, že ani po čase láska nevyprchala, předvedli i při předávání cen Český slavík, kam dorazili společně a vrhali na sebe jeden zamilovaný pohled za druhým. Bývaly ale časy, kdy měla jejich láska na mále.

Tereza Pergnerová a Jiří Chlebeček se podle webu aktuálně.cz dali dohromady díky práci, a to ještě v době, kdy byla moderátorka provdaná za Dalibora Korejse. Manželství, ze kterého vzešel syn Samuel, ale nedopadlo šťastně a k jeho konci už žili manželé odděleně. V roce 2008 moderátorka s Chlebečkem otěhotněla a ten samý rok také konečně ukončila své manželství, aby ani po formální stránce nestálo dvojici nic v cestě. Zamilovaný pár se naplno začal připravovat nejen na příchod jejich dcery Nathalie, ale také na společnou budoucnost. Než ale došli ke stabilnímu štěstí, prošli několika krizemi.

Máme pauzu

První karambol se objevil o pouhý rok později. Co přesně jej způsobilo, jasné není, Tereza ale tenkrát prozradila, že si s partnerem dopřáli potřebný čas na to, aby věděli, jak se vztahem naloží. „Náš vztah má pauzu. Ta buď bude posílením naší lásky, nebo koncem. Každopádně máme děti, a to zůstane naším společným dialogem. Křehké věci musí člověk chránit a balit do obalu a tak já to chápu,” uvedla moderátorka v roce 2009 pro iDNES. Po nějaké době pak partneři usoudili, že chtějí být spolu.

Přišly dluhy

Následně bylo několik málo let idylických. To ale do doby, než vyšlo na povrch, že má Chlebeček velké dluhy. Finanční problémy vyústily ve velké hádky. „Měli jsme problémy a neshody,” komentoval tehdy dění pro Blesk Chlebeček. „Odstěhoval jsem se a Tereza mi neřekla, že za ní majitel domu jezdil a že vyhrožoval jí i dětem,” dodal ještě Chlebeček s tím, že kvůli jeho dluhům se musela moderátorka vzdát i jejich pronajatého domu.

Na první pohled se zdálo, že tuto krizi už partneři nemohou ustát. Jenže oni pak všem vzali vítr z plachet a po nějaké době se k sobě opět vrátili. A tentokrát se už neopustili. Jejich láska stále trvá, a dokonce už za sebou mají i svatbu. Byť neoficiální. „My jsme se vzali, oddávala nás naše dcera. Považujeme to za to, že to tak je,” řekla před časem Tereza Pergnerová pro Expres.