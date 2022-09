Tereza Pergnerová na fotce z mládí září: Babička z ní kdysi ale radost neměla

Zdroj: Profimedia

Tereza Pergnerová svým fanouškům na sociální síti ukázala dávný snímek, na kterém je zachycena v úplných začátcích dospělosti. Už od útlého mládí ráda experimentovala s oblečením a vytvářela si svůj vlastní styl. Byť dnes fanoušci její netradiční kombinaci z fotky vychválili, sama moderátorka přiznala, že její babička byla kdysi z jejího oblékání nešťastná.

Nestárnoucí moderátorka Tereza Pergnerová často na sociálních sítích se svými příznivci sdílí nejrůznější momenty ze svého života. Tentokrát je ale vzala do minulosti a ukázala jim dávný snímek z mládí.

Vlastní styl

Na fotce je zachycena v saku svého tatínka a s kravatou kolem krku. „Bylo mi tenkrát mezi 19-22 (tipuji). Ráda jsem si půjčovala tátův oblek a kombinovala jsem s chutí nekombinovatelné. Hlásala jsem, že je lepší trendy tvořit než jim podléhat. To tedy podepíšu i teď,” napsala moderátorka ke snímku.

Babička to viděla jinak

„Rodiče měli pochopení, ale babička se hrozila. Její představa ideálního ohozu – slušivý kostýmek, nakulmované vlasy téměř na beránka a botičky na malém podpatku. Byť jsem babičku milovala, splnit se to nedalo,” dodala ještě Pergnerová se smíchem.

Je ale jasné, že se její oblékání v tehdejší době nezamlouvalo více lidem. Dnes ale za netradiční kombinace sklidila ovace. „Ty jsi hustá, co ty nenajdeš. Přehnané foto,” napsal jeden z jejích obdivovatelů do komentáře. „Prostě s tebou šla móda. Ne jak dnes. Prostě jsi cool,” přidala se další z fanynek. „Jé, Terko, to si pamatuji, byla jste super bláznivá a já s vámi. Bylo to fajnové,” znělo ještě. A obdobných reakcí se objevovala celá řada. Kromě nich v sekci komentářů ale také příznivci Pergnerové sami vzpomínali na to, co během dospívání rádi nosili a okolí se to moc nezamlouvalo.