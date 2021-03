Velký návrat Terezy Pergnerové: Dělá už jen to, čemu věří a co ji naplňuje

Kdy by neznal hvězdu devadesátých let, která patřila mezi ikony všech puberťáků. Její Čágo bélo, šílenci zní v uších mnohým z nás dodnes. Pak se herečka vrátila na televizní obrazovky ještě jako moderátorka reality show Vyvolení, díky níž se po odmlce opět dostala na vrchol. Nyní ji můžeme vídat v show Mise nový domov, kde opět ukazuje svou empatickou stránku.

Tereza Pergnerová se poté, co skončila reality show Vyvolení, stáhla do ústraní. Věnovala se rodině a neměla ambice vracet se na televizní obrazovky. Než ovšem přišla nabídka na moderování emotivní show Mise nový domov, kde se snaží sociálně slabým a osudem zkoušeným rodinám pomoci s novým bydlením.

Největší slávu Pergnerová zažívala mezi lety 1994 a 1998, kdy uváděla legendární hudbní pořad ESO, který milovaly miliony diváků po celý republice. Nebyl snad nikdo, kdo by si písničky z ESA nenahrával na videokazety a hlášky Terezy Pergnerové nepovažoval za super cool.

Co na tom, že byla herečka v té době silně závislá na heroinu a div si nepíchala v přímém přenosu. Poté, co to s ní už bylo neúnosné, vystřídala ji na postu Gábina Partyšová, Yemi A.D., Leoš Mareš nebo skupina Lunetic. Nikdo z nich ale už nenavázal na Terezinu slávu. ESO prostě budeme mít spojeno navždy s ní a jejím pozdravem Čágo bélo, šílenci.

Hvězda devadesátých let

Tereza poté, co se dostala z drogové závislosti, moderovala reality show Vyvolení a i po ní dostávala mnoho dalších pracovních nabídek.

„Naše branže s vámi provede věc, že uvěříte iluzím, ono to k tomu svádí a svět k tomu vybízí. Znám obě strany mince a vím, kde je mi dobře. Jsem stará na to, abych předstírala, vyhovím svému vnitřnímu hlasu,“ prozradila na webu Expres.cz.

Tereza také přiznala, že by neměla problém dělat cokoliv, o čem by byla přesvedčena, že je to dobrá a poctivá práce. Klidně prý půjde dělat hajzl bábu nebo prodávat kvalitní hrnce. Na nějakém statusu celebrity si opravdu rozhodně nelpí.

Nyní má však chuť a příležitost vrátit se opět do televize. Tutu nabídku si nenechala ujít a znovu přijala výzvu k moderování srdcového pořadu, kterým je Mise nový domov.

Chuť pracovat a spousta nápadů

„Mám hroznou chuť pracovat a hlavně mám nápady. Když se vám hlavou honí nápady, je to znamení. Já to teď sypu do fondu, ale není to tak, že bych se vykašlala na moderování. Teď jsem s klukama natáčela jeden nápad, jsou to ti stejní, se kterými jsem dělala před sto lety Eso. Potkali jsme se v provizorním studiu a něco jsme zkoušeli. Mám pocit, že teď máme dobu, kdy můžeme zkoušet v garáži a můžou vznikat fantastické věci. Já se vždy vynořím a zanořím. Řekla bych, že mám kolem sebe vždy dobré lidi a super načasování,“ pochvaluje si načasování Pergnerová v pořadu Experti.

Moderátorka myslí na druhé i mimo kamery. Má svůj nadační fond, se kterým má plné ruce práce. Na klidu jí nepřidává ani pandemie koronaviru.

„Už teď se objevují rodiny, které doplácí na to, co se teď děje. Nejdřív přijde o práci jeden, pak druhý a pochopitelně tak dojde ke ztrátě bydlení a následuje odchod do azylových domů. Zrovna dneska se nám podařilo dovybrat peníze pro maminku samoživitelku, která se poprvé v životě právě kvůli těmto událostem ocitla v azylovém domě. Teď už tam nebude muset být. Se svými třemi dcerami si bude moct dovolit nájem nějakého bytu,“ má radost z malého vítězství Tereza.

Ta plní sny a přání nejrůznějších rodin, které se ne svojí chybou dostaly do situací, s nimiž si sami neumí poradit. Jde o nemocné lidi, ale i ty, kteří se dostali do nejrůznějších potíží. Nyní společně s ostatními pomáhá všem, co si pomoc zaslouží.

