Ta ženská snad nestárne! Tereza Pergnerová prozradila, jak to má s plastikami

Sama přiznala, že jsou věci, se kterými se nikdy nevyrovná. „Moje účast v erotickém časopisu Leo. Je to moje velmi slabé místo. Pokoušela jsem se léčit tři roky. Pomohlo mi, když mi máma otevřeně řekla do očí, že ji to nezajímá. Nastoupila jsem na detox do Plzně. Hrozně mi pomohlo, že se tam mohlo kouřit. Bolesti to byly šílené, ale rychle odezněly. Při odvykání nemůžete spát, ale postupně to přejde,“ dodala moderátorka.