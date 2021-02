Tereza Pergnerová udělala velký krok: Roli v něm hrála její dcera

Oblíbená moderátorka Tereza Pergnerová, která byla v poslední letech na televizní obrazovce vidět hlavně díky pořadu Mise nový domov, rozjela i svůj vlastní projekt. Kromě toho v rozhovoru pro Expres promluvila o tom, jak se jí daří zvládat období koronaviru a zároveň přiznala, co se v jejím životě zásadně změnilo.

Proslavila se hlavně jako moderátorka pořadu Eso a její „Čágo Bélo, šílenci!” si pamatuje téměř každý. Prošla si i temným obdobím a plnila titulní strany novin. Nakonec se jí podařilo zbavit všech problémů a v tichosti se stáhla do ústraní. Tereza Pergnerová se v současné době věnuje hlavně své rodině a nadačnímu projektu, který nese její jméno. I na ní se však podepsala koronavirová krize.

Ponorka i pocity štěstí

To, že současná situace v podobě epidemie koronaviru má jisté dopady i na lidskou psychiku, není potřeba nijak dále rozebírat. Nejdiskutovanější onemocnění současnosti zasáhlo životy všech. Každý se s tím vypořádává po svém. „Za dobu koronaviru se změnila nálada v rodině, obrovská euforie, že jsme všichni spolu. Potom jsme se ptali, jestli nejsme už dlouho spolu, byla to ponorka,” nechala se slyšet krásná moderátorka v rozhovoru pro server Expres.

„Může to působit, že jsem klidný a jemný člověk, ale i já mám své nepříjemné dny a umím vyskočit, být naštvaná. To vše ke mně patří,” pokračovala ještě a dodala, že se i přesto snaží udržovat dobrou náladu a věřit sama v sebe.

Trochu jiná svatba

Moderátorka v rozhovoru kromě snášení koronakrize promluvila také o velkém životním kroku, který učinila. „My jsme se vzali, oddávala nás naše dcera. Považujeme to za to, že to tak je,” oznámila otevřeně, co se v jejím životě změnilo. S podnikatelem Jiřím Chlebečkem tvořili pár dlouhých čtrnáct let, než ji konečně požádal o ruku. Nakonec tomu předcházel okamžik, kdy moderátorka na jedné svatbě chytila svatební kytici.

„Jirka se tehdy na mě podíval a řekl: ,Já vám, miláčku, já vím…’ Možná se nikdy nevezmeme, a když se vezmeme, bude to roztomilé, protože budeme staroušci, bude to krásné. Budou to decentní, až dojemné okamžiky,” nechala se moderátorka slyšet, co předcházelo žádosti o ruku, i když dle jejích slov nebylo chycení kytice impulsem.

Pomoc druhým

Těžko říct, co v moderátorce spustilo touhu pomáhat druhým, dost možná tím ale byla práce na pořadu Mise nový domov. Tam se s pomocí dělníků pokoušela potřebným proměnit za týden nevyhovující bydlení. Nyní chce ale pomáhat dál.

„Nadační fond Terezy Pergnerové jsem založila, abych hledala a našla cestu, jak pomoci rodinám v těžké životní situaci. Situaci, do které se lidé dostanou vlivem zdravotních komplikací, životních překážek či nemilosrdného osudu. A ze které se bez pomoci dostanou jen velmi těžko nebo taky vůbec. Hlavním kapitálem nadačního fondu je skutečnost, že sdružuje lidi, kteří pomoc druhým považují za samozřejmost,” nechala se podle Expresu moderátorka před časem slyšet. Spousta lidí by si z jejího odhodlání a touze pomáhat mohla vzít příklad.