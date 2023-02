Tereza Pergnerová se dmula pýchou: Syna pojede podpořit do Švýcarska

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Tereza Pergnerová před pár týdny sdílela na svém Instagramu video, na němž zachycovala loučení se svým synem Samuelem, který se rozhodl odjet na zkušenou do zahraničí. Dlouho ale nikdo z řad jejích fanoušků netušil, kam se vlastně Samuel vydal. To moderátorka vyzradila až nyní. A při mluvení o synovi neskrývala radost.

Už je to několik týdnů, co se Tereza Pergnerová na nádraží rozloučila se svým synem a poslala ho do světa. „Synu, ať se ti daří!” napsala k videu, které během loučení pořídila. Z příspěvku bylo znát, že je moderátorka ze synova odjezdu v rozpacích a v očích se jí dokonce leskly slzy. Jak ale přiznala, nakonec ji smutnění opustilo a je ráda, že se Samuel rozhodl objevovat svět.

Cesta za prací

Kdo by si myslel, že se mladý Samuel rozhodl jen tak trajdat po Evropě, ten by byl na velkém omylu. Syn moderátorky totiž odjel za prací. „Odjel do ciziny pracovat. Vystudoval kuchařinu, pak si dělal dva roky nástavbu v oboru podnikání, tak teď poprvé odjel do profesionálního provozu,” uvedla Tereza Pergnerová v rozhovoru pro Expres s tím, že Samuel pracuje v kuchyni obrovského hotelu ve Švýcarsku.

Má, co chtěl

Zatímco jiné matky po odjezdu dětí do zahraničí neustále přemýšlejí, co asi jejich ratolesti dělají zda jim nic nechybí, Tereza Pergnerová to má jinak. Jsou totiž na sebe se Samuelem napojení. „On je moje zrcadlo, já jsem jeho zrcadlo, a když vím, že pokud to bylo jeho rozhodnutí, těší mě to, že se odhodlal. Když s ním mluvím, vidím, že jeho úsměv je uvolněný, že je rád, že to chtěl. Takže má, co chtěl, a já mu moc držím palce,” usmívala se moderátorka, která ale přece jen plánuje, že se za synem i se zbytkem rodiny vydá. Zatím jí ale okolnosti nepřály, byla totiž nemocná. „Budu muset malinko počkat, ale samozřejmě, až to půjde, pojedeme ho všichni podpořit,” řekla na závěr.