Tereza Pergnerová se loučila se synem: Mladý Samuel se vydal do světa

Moderátorka Tereza Pergnerová se svými fanoušky na sociální síti sdílela dojemné video. Její dvaadvacetiletý syn Samuel, kterého má z předchozího manželství, se rozhodl vyletět z rodinného hnízda a vydal se objevovat svět za hranicemi Česka. Dojatá maminka natočila jeho cestu na vlak.

Přestože je dvaadvacetiletý syn Terezy Pergnerové dostatečně starý na to, aby poznával svět na vlastní pěst, a vypadá, že se v životě rozhodně neztratí, jeho odjezd byl pro jeho maminku pochopitelně emotivní. Dokonce natočila video, jak společně s manželem Jiřím Chlebečkem doprovází syna na vlakové nádraží a nakonec mu do odjíždějícího vlaku mávají. „Synu, ať se ti daří,” napsala k videu a v jednom z hashtagů prozradila, že její milovaný synek míří na zkušenou do Tyrolska. Co přesně tam bude Samuel dělat, ovšem neřekla.

Dojatí byli i fanoušci

Pod videem se okamžitě začaly objevovat pozitivní reakce, ve kterých se příznivci Terezy Pergnerové sami nad odjezdem jejího syna dojímali. „Paní Terezko, jedním slovem mě z videa mrazí. Mrazí v dobrém smyslu. Znám tuto situaci. Držím palce, ať se daří,” vzkázala moderátorce jedna z jejích fanynek. „Jsem z toho dojatá, můj syn šel pouze na intr a byla jsem taky naměkko. Ten čas tak letí,” přidala se další. Jiní z příznivců se zase s úžasem pozastavovali nad tím, nakolik se Samuel podobá Jiřímu Chlebečkovi, druhého manžela Terezy Pergnerové, byť není jeho biologickým synem.

Vyrostl ve spolehlivého muže, ale…

Tereza Pergnerová je na svého syna náležitě pyšná a tvrdí o něm, že vyrostl ve skvělého spolehlivého muže. Přesto ale před časem přiznala, že si s ním prožila takřka hororový zážitek. Stejně jako maminka, i Samuel je velmi empatický a snaží se pomáhat druhým. Kdysi si tedy přisedl v Rakovníku na lavičce k postaršímu muži, který se zdál, že se potřebuje svěřit a vypovídat. „Soucítil, dotazoval se a utěšoval, ale i popíjel s tímto starším mužem onoho jägermeistra,” rozpovídala se pro Blesk. Nakonec měl Samuel otravu alkoholem, upadl a přivodil si otřes mozku. „Bylo nám z toho tenkrát strašně úzko, ale pořád jsem přesvědčená o tom, že i naši milovaní si musí svůj život osahat, poznat svoje slabiny a mít hlavně právo dělat chyby,” dodala moderátorka.