Tereza Pergnerová byla z Krause nesvá: K drogové minulosti se vracet nechtěla

V nové epizodě pořadu Show Jana Krause na červenou pohovku hostů usedla i ostřílená moderátorka Tereza Pergnerová. Není žádným tajemstvím, že si v minulosti prošla dost krušnými časy, a právě otázky na ně Jana Krause nejvíce zajímaly. Moderátorka z nich ale úplně nadšená nebyla.

V posledním letošním díle pořadu Show Jana Krause usedla jako první na gauč hostů známá moderátorka Tereza Pergnerová, kterou proslavil ikonický pozdrav Čágo belo, šílenci, jímž zdravila diváky dnes již kultovního nováckého pořadu Eso.

Minulost řešit nechce

O Tereze Pergnerové se ví, že má za sebou minulost spojenou se závislostí na heroinu. A často kvůli tomu čelila nejrůznějším narážkám, které nebyly vždy příjemné. „Byla jsem takový obětní beránek, ale vy jste se ke mně choval hrozně slušně a to vám nikdy nezapomenu,“ řekla na adresu Jana Krause moderátorka. Zároveň ale dodala, že jí není úplně komfortní o dávné historii mluvit. „Trošku jsem doufala, že dneska se k tomu třeba nebudeme vracet,” prohlásila.

Krásné plány

Dnes je Tereza opět dobře etablovanou moderátorkou a již šestnáct let žije ve vztahu se svým partnerem a otcem své dcery Nathalie. Navíc se věnuje několika dobročinným projektům. „Teď pracuju na krásném projektu – je to o prázdných místech v životě, která může mít každý z nás, o otázkách, na které si nedokážeme odpovědět, protože nám chyběly důležité informace,” přibližuje s tím, že víc zatím nemůže prozrazovat.

„Zrovna dneska jsme byly natáčet jeden takový krásný příběh.” A jaké nezodpovězené otázky má sama Tereza? „Mě by, pane Krausi, zajímalo, co si o mně myslíte. Ale bez žertu, ne abyste začal vtipkovat,” napadá Terezu Pergnerovou, na co by ráda znala odpověď. Dozví se ale jen to samé jako již minule.

Pokud by měla svůj vlastní pořad, ráda by se v něm podle svých slov bavila s obyčejnými lidmi. „Ani by nemuseli mít bílá místa,” upřesňuje svoji vizi, „bavili bychom se o životě.”