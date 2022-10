Pergnerová vzpomíná na moderování Slavíka: Kdo ji v mládí pořádně vyškolil?

Zdroj: Profimedia

Tereza Pergnerová se po delší pauze vrací na scénu a to rovnou jako moderátorka Českého slavíka. Bývalá hvězda Esa už soutěž uváděla v roce 1997 a tentokrát ji čekají rozhovory se zpěváky ze zákulisí. Jak návrat na obrazovky prožívá a má obavy ze živého přenosu?

Tereza Pergnerová nad nabídkou moderování Českého slavíka neváhala ani minutu a velice se těší, až divákům ukáže zákulisí galavečera, kam se sjíždí hudebníci z celé republiky.

"Vnímám to jako většina naší populace, měla by to být oslava hudby a odměna tvůrcům a jejím fanouškům," prozradila Pergnerová webu TN.cz.

"Já doufám že představíme i zapomenuté tváře, zmapujeme historii Českého slavíka a budeme mít spousty zajímavých hostů," dodala moderátorka, která už jednu zkušenost s moderováním Slavíků má a vzpomíná na ni velice ráda.

Živě naposledy ve Vyvolených

"Já jsem byla velice mladá dívka, takže jsem byla ještě takové roztřeštěné stvoření, ale byla to pro mě obrovská škola. Protože stát vedle pana Suchého, to byla výsostná škola a nesmírně jsem si považovala, že jsem mohla být součástí toho večera," zavzpomínala Tereza Pergnerová na moderování soutěže v roce 1997.

"Hudba je lék, hudba je kouzlo, může člověka dobře naladit, některého i rozrušit, ale každopádně hudba je hlavně komunikační kanál, kterým se dá i leccos zahojit," říká moderátorka s tím, že živě vysílala v televizi naposledy před téměř deseti lety.

"V přímém přenose jsem byla naposledy ve čtvrté řadě Vyvolených v roce 2013, takže to bude po opravdu dlouhé době. Nervozitu mám vždycky, protože si myslím, že to k tomu povolání patří. Je to výraz respektu, pokory a že to bereme vážně. Být lehce nervózní a odevzdat ten nejlepší výkon, jakého jsme schopni," uzavřela.

Pergnerová se proslavila moderováním hudební show Eso, nyní se k hudbě opět vrací