Tereza Pergnerová má velké plány: Co všechno chystá?

Tereza Pergnerová patří bezesporu mezi nejznámější moderátorky u nás, poslední dobou se ale dvojnásobná maminka tak trochu ztratila z televizních obrazovek. Nyní chystá comeback!

Tereza Pergnerová se díky pořadu Eso stala v devadesátých letech hvězdou. Po velikém pádu na dno se moderátorka vrátila s reality show Vyvolení, díky které se divákům znovu připomněla.

Poslední roky se Pergnerová věnovala projektu Mise nový domov. Projekt, který pomáhá rodinám i jednotlivcům v nouzi ale ani po jeho skončení neopustila.

S účastníky Mise je moderátorka v kontaktu a dobročinnosti doslova propadla. Pergnerová dokonce založila nadaci, díky které se může i nadále věnovat charitativním projektům.

Tereza Pergnerová založila nadační fond pro potřebné

Společně s lidmi z Mise nový domov založila Tereza Pergnerová nadační fond. Moderátorka prý měla potřebu pomáhat i mimo natáčení a proto dotáhla svůj nápad do konce právě založením organizace.

"Fond jsme zakládali v roce 2019 v dubnu. Neplníme sny a přání. Pomáháme rodinám z těžkých životních situacích, ze kterých se nedokážou dostat sami. Máme tam nemocné lidi, ale i zdravé, co se dostali do různých potíží. Ten první rok to bylo tak, že jsem to vše hradila já nebo jsem spojovala dobře správné lidi. Teď přispíváme všichni. Jedeme pomalu, poctivě, spolehlivě, nedáváme si cíle, které bychom nemohli splnit," prozradila Pergnerová Expresu.

Doba pandemie už je i pro energickou moderátorku pořádně dlouhá a tak se ohromě těší, až se bude moci vrátit do práce. Dle svých slov plánuje brzy comeback.

Tereza Pergnerová plánuje návrat na TV obrazovky

I když se dvojnásobná maminka rozhodně nenudí a práce v nadaci jí zabere spoustu času, už chystá nové projekty. Díky četným nabídkám si Tereza Pergnerová práci pečlivě vybírá.

"Svou práci miluju, ale nechci dělat vše, neumím se najmout a přesvědčit se. Umím dělat cokoliv. Půjdu prodávat, dělat toaletní bábu, ale neumím dělat něco, o čem nejsem přesvědčená. Že bych šla prodávat hrnce, o kterých vím, že jsou vadné? To nechci," říká přesvědčeně.

"Mám hroznou chuť pracovat a hlavně mám nápady. Když se vám hlavou honí nápady, je to znamení. Já to teď sypu do fondu, ale není to tak, že bych se vykašlala na moderování. Teď jsem s klukama natáčela jeden nápad, jsou to ti stejní, se kterými jsem dělala před sto lety Eso. Potkali jsme se v provizorním studiu a něco jsme zkoušeli. Mám pocit, že teď máme dobu, kdy můžeme zkoušet v garáži a můžou vznikat fantastické věci. Já se vždy vynořím a zanořím. Řekla bych, že mám kolem sebe vždy dobré lidi a super načasování," uzavřela.