Tereza Ramba si sáhla na dno svých sil: Zakázala bych nemoci, byl to očistec

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba si prošla poslední týdny peklem. Dvojnásobná maminka prodělala covid, kterým se nakazily i její děti a následovalo kolečko dalších onemocnění. Jak herečka přiznala, téměř dvouměsíční pobyt doma byl vyčerpávající jak psychicky, tak fyzicky.

Tereza Ramba si na Instagramu postěžovala fanouškům. Filmová hvězda má za sebou velice náročné období, jelikož se celá její rodina nakazila covidem a ztráta imunity způsobila následně pořádnou paseku. Herečka i s dětmi strávila téměř dva měsíce v izolaci.

"Tak jsme byli skoro dva měsíce nemocný. Různý viry a covid a pak bakterie ve střevě a táta daleko a všechno jsme si to pěkně párkrát dokola vystřídali," napsala dvojnásobná maminka k fotce, na které je viditelně vyčerpaná a na čele má jakousi čelenku ze šály.

Tereza navíc na vše zůstala sama, jelikož měl její manžel Matyáš Ramba pracovní povinnosti. Pomoc tak našla hlavně u svých rodičů.

Přežít se dá leccos

"Máma mi přijela pomoct, když jsme ještě nevěděli co nám je, takže jsme ji taky obdarovali covidem. Píšu to sem zpětně proto, že ničí život není pořád duha, srdce, jednorožci, jak by řekla naše Anička. Myslím, že tohle sem patří, obyčejný krutý věci, jinak z těch životů zalitejch sluncem zblbnete," vzkázala Tereza Ramba svým sledujícím na Instagramu.

Herečka se nyní pomalu staví na nohy, aby se mohla opět naplno věnovat dětem i pracovním povinnostem.

"Potřebovali jste prostě trochu zprasit špetkou cizího očistce. Protože očistec to byl. Taky proto, že ten omikron dokáže s dětma pořádně zamávat a ani pro dospělý nemusí být v pohodě. Zakázala bych jakýkoli dětský nemoci a zakázala bych nemoci vůbec. A vážný nemoce bych postřílela rovnou u zdi. Ty mě paralizujou. O těch ani nemohu psát. My pomalu vstáváme jako fénixové z popela, já jsem si vyzkoušela, že přežít se dá leccos a teď už hurá do světa! Imunizovaný! Láska je. Na to nezapomínat, ani když padáte na hubu. Posílám modlitbu všem nemocnejm dětem a jejich rodičům. Ahoj podzime! Rambovi jsou ready," dodala dvojnásobná maminka.

