Tereza Ramba měla na rodinné dovolené strach o děti: Její utrpení ukončil zázrak

Tereza Ramba a její manžel naplánovali exotickou dovolenou, aby mohli společně s dětmi utéct před sychravým podzimním počasím. Jenže vytoužený odpočinek se rychle změnil v horor. Takřka celá rodina se potýkala s různými nemocemi a herečka měla o své nejbližší obrovský strach.

Herečka Tereza Ramba si chtěla užít pár dní volna s celou rodinou daleko za hranicemi české republiky, a proto vyrazili na exotickou dovolenou. Pláže s bílým pískem a azurové moře ale mohli pozorovat jen z okna hotelového pokoje. Přepadla je totiž viróza.

Místo vodních radovánek postel a pocení

„Ráj čeká, až se uzdravíme, všichni jsme nemocní a každý máme něco jiného. Přijde mi to absurdní a úžasnému ostrovnímu doktorovi taky. Během pár dní se u něj my čtyři vystřídáme s chřipkou, sedmou nemocí, zánětem dutin, druhou sedmou nemocí, abnormální reakcí na antibiotika a šílenou angínou,” povzdechla si vyčerpaná herečka na Instagramu.

Více než současné situace se ale Tereza Ramba obávala toho, co bude následovat. Její manžel se měl totiž z dovolené vracet dřív a ona se děsila toho, že se s celou nemocnou výpravou bude muset z druhé strany zeměkoule dopravovat do Česka sama.

Nečekaný obrat

Jen pár dní poté, co se herečka svěřila se svým trápením, ale přišel zázrak. Celá rodinka se totiž uzdravila, a tak mohla dovolená konečně začít. „My už jsme pár dní zdraví, protože jsem ten post dala po tom, co jsem to všechno prožila, zpracovala a napsala. Sluníčko vysvitlo, práce dodělaná, všichni vykoupaný a šťastný a za chvilinku.. zase hurá zpátky do podzimu,” informovala své příznivce herečka, která dodala, že s nimi na dovolené nakonec zůstal i její manžel. A u snídaně už se nikdo nebál si k nim opět přisednout.