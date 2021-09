Chlapeček, nebo holčička? Tereza Ramba promluvila o pohlaví druhého miminka

Zdroj: Profimedia

Zprávu o tom, že je těhotná, potvrdila teprve před několika málo dny. Herečka Tereza Ramba tak učinila možná i proto, že by během své návštěvy karlovarského filmového festivalu bříško asi jen stěží skrývala. Právě tam se vyjádřila i k zásadní otázce, zda se s manželem tentokrát dočkají chlapečka, nebo holčičky.

Krásná herečka Tereza Ramba prožívá nejšťastnější období života. Po svém boku má milujícího manžela, před rokem a půl porodila syna Mikoláše, kterému přezdívá Slunce, a zanedlouho se dočká i druhého potomka. Jak již bývá u mnoha hvězd zvykem, nejrůznější informace o svém těhotenství tají. Podle Blesku se však Ramba rozhodla, že jeden detail nechá po dobu očekávání skrytý i sobě a svým blízkým.

Druhý syn, nebo dcera?

Ani Tereza Ramba si v letošním roce nenechala ujít Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kam vyrazila se svou maminkou. Manžel se synem na ní čekají doma v Praze, a tak má herečka paradoxně během hektického týdne dostatek času na odpočinek. „Věřím, že příští rok do Varů přijedeme kompletní ve čtyřech a užijeme si to. Je to podruhé, co jsem bez Slunce mimo domov. Má to ale své výhody, protože pořád spím, takže se domů vrátím odpočatá,” prozradila herečka, která v rámci festivalu představila dva své nadcházející snímky.

Momentálně je na začátku šestého měsíce těhotenství. V tuto dobu je již možné zjistit pohlaví miminka, Ramba má ale jiný plán. „Já to nevím, chci si to nechat do porodu, ale doufám, že to někdo nevykecá,” řekla se smíchem Ramba. Ta by si zároveň po narození potomka chtěla dát od herectví alespoň na rok pauzu.

Vary si užívá s maminkou

Přestože ještě před příjezdem na filmový festival herečka plánovala, že si s kamarádkami a maminkou zajde i na nějaký ten večírek, dostala ji únava. Je více než jasné, že při péči o roční Slunce se musí umět pořádně otáčet, možná ji však zmáhá i druhé těhotenství. A tak z pořádné pařby rychle sešlo. „Všechny nechaly děti doma, kromě mojí mamá, a dva dny se mluvilo o tom, jak veliká pařba to bude. A pak jsme zdrhly na pokoj a spaly a spaly a spaly,” vyprávěla Ramba své počínání na festivalu.

Nakonec ale přiznala, že se už nemůže dočkat, až bude doma. „Budeš mi chybět, ale už se strašně těším domů. I když mě nikdo nebude česat a malovat a budu zase nevypadat jako princezna, ale spíš jakože dneska už je to jedno. I když už nebudu snídat v sedě a s nikým si nic neřeknu. Byly to krásný dny a já jsem si je užila tak, že už jsem zase připravená plně maminkovat,” loučila se Ramba na Instagramu s festivalem.

Tereza Ramba se rozloučila s filmovým festivalem: