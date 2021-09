Řasenka až na bradě: Tereza Ramba si filmový festival s maminkou užívá dosyta

Zdroj: Profimedia

Herečka Tereza Ramba vyrazila na filmový festival do Karlových Varů s maminkou a na svou sociální síť umístila společný snímek. Ten mnohým vyrazil dech a spustil lavinu krásných komplimentů hlavně na adresu hereččiny maminky. Jak ale Ramba nyní s humorem sobě vlastním přiznala, jsou chvíle, kdy jejich vizáž tak úplně neodpovídá standardům festivalu.

Patří mezi nejkrásnější české herečky a nyní je jasné, po kom své půvaby podědila. Herečka Tereza Ramba vyrazila na filmový festival v Karlových Varech společně se svými kamarádkami a hlavně maminkou, se kterou pózovala na vlastní fotografii umístěné na sociální síti. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Krásné jste obě. Maminka je pořád kočka,” napsala pod snímek jedna z hereččiných fanynek. „Neskutečně vám to oběma sluší,” chválila Rambu a její maminku další. „Tvoje mamka vůbec nestárne,” přidala se jedna z komentujících.

„Měli by nás vidět teď!”

Krátce na to ve stories herečka zveřejnila další společnou fotografii, u které přiznala, že jsou chvíle, kdy by jejich vzhled fanoušci asi tak úplně nepochválili. „Děkuju za všechny krásný zprávy pro maminku. Předala jsem. Měla strašnou radost a prohlásila: ‚Měli by nás vidět teď.’ Měly jsme župany, hára rozházený a řasenku až na bradě,” prohlásila s humorem Ramba.

„To vám ale neukážeme. Až jindy, jo? My jsme teď za hvězdy!” doplnila ještě a přidala několik smějících se smajlíků.

Syna nechala doma

Jak sama herečka uvedla, v rámci karlovarského filmového festivalu chtěla se svými přáteli a maminkou navštívit i nějaký ten večírek a pořádně to rozjet. K tomu ale nakonec nedošlo. „Dva dny se mluvilo o tom, jak veliká pařba to bude. A pak jsme zdrhly na pokoj a spaly a spaly a spaly,” stojí v popisku u fotografie, která mnohým vyrazila dech.

Tereza Ramba se do Karlových Varů vydala proto, aby mimo jiné představila svůj snímek Betlémské světlo. „Bude mi ctí představit první ukázku. Ten film je láska,” radovala se na Instagramu. Snímek by měl do českých kin vstoupit v dubnu příštího roku.

Tereza Ramba je v Karlových Varech s maminkou: