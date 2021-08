Něžné doteky s manželem, těhotná herečka Tereza Ramba září štěstím

Zdroj: Profimedia

Herečka Tereza Ramba si ráda střeží svoje soukromí. Podařilo se jí utajit první porod a dlouho skrývala jméno syna, kterému zpočátku říkala jen Slunce. Teď pro změnu překvapila tím, že čeká další děťátko. Na premiéře nového filmu Deníček moderního fotra ukázala rostoucí bříško a přiznala, že načas končí s herectvím.

Druhé těhotenství Ramba zveřejnila vtipným videem, které nedávno sdílela na Instagramu. Příspěvek vidělo už přes 300 tisíc lidí. "Nechtěla jsem své těhotenství oznamovat na premiéře, protože by to bylo jen o mně a ne o filmu, tak jsme to na sociální síť dali dřív," vysvětlila Blesku Tereza s tím, že rodina a blízcí přátelé o dalším miminku už věděli předem.

Teď si dávám si pauzu od hraní

Herečka zároveň prozradila, že se konečně bude věnovat jen dětem tak, jak si dlouho plánovala. "Už se Sluncem jsem si říkala, že si dám mateřskou, ale nevyšlo to, tak teď už opravdu jdu a chci si dát pauzu od hraní," řekla se smíchem Ramba.

Kdy bude přesně rodit ale ani tentokrát nechtěla upřesnit. "To si opravdu nechám pro sebe. První porod jsme utajili skoro čtyři měsíce, tak věřím, že ani ten druhý se hned nedozvíte. Aspoň něco si chceme nechat pro sebe. Ale vše je v pořádku a cítím se skvěle," dodala.

Jako dva zamilovaní milenci

Na slavnostní premiéře Tereza s manželem působili jako dva čerstvě zamilovaní milenci. Nehnuli se od sebe ani na krok a pořád se něžně dotýkali. "Bylo to krásný a bylo to rande. Obklopená láskou a rodinou. Premiéra, jako oslava práce, kterou miluju. Kruh se uzavřel, teď už musíte do kina vy. Já se vracím na pískáč, byl to krásnej odskok," napsala herečka dojatě na sociální síti.

Ramba dorazila ve vlastních šatech ze lnu, které nabízí na rodinném eshopu. "Cítila jsem se jako princezna. No ne, jako královna. A vůbec jsem se nepokydala, i když mi Ramba zakázal popcorn i nachos a dneska to prostě nebylo jedno. Dobrou noc, jdu si dát kysaný zelí od babičky!" doplnila Tereza, která se chystá ještě na filmový festival v Karlových Varech.

Tereza Ramba nedávno s manželem Matyášem oslavila pětileté výročí svatby.