Domácí "teror": U Rambů velí manžel, dokonce herečce vybírá i oblečení

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba sice patří mezi oblíbené herečky, ale měla by si přestat hrát na módní návrhářku. Její nevzhledné a předražené šaty pro všechny generace díru do světa neudělají. Není se čemu divit, že jí manžel mluví i do toho, jak se oblékat.