Kotek urazil Terezu Rambu drzým chováním: Nevybíravě komentoval její nahé tělo

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba zářila po celou svou kariéru v rolích sympatických dívek nebo princezen. V jednom z posledních filmů Betlémské světlo se ovšem proměnila v sexbombu. Jindy stydlivá Ramba odhodila oblečení i stud.

Pořádné pozdvižení způsobila krásná brunetka nafocením plakátu k právě zmiňovanému filmu Betlémské světlo. Na desetimetrovém billboardu se objevila nahá, intimní partie měla zakryté žehličkou.

Nahatá premiéra

Pro Terezu nebylo zvykem se ve filmech a seriálech svlékat. Patnáct let striktně odmítala scénáře, ve kterých by měla ukázat svá prsa. Vše se změnilo až jedním telefonátem od režiséra Jana Svěráka, ten oblíbené herečce nabídl roli nedobytné lékárnice Venduly. Už v úvodním telefonátu ji varoval, že její postava by se ve filmu měla objevit nahá. „Napsala jsem mu, že někdy je důležitější spirit než kozy. A on mi napsal: Někdy ne.“ Po přečtení scénáře svůj názor ovšem změnila. „Musela jsem uznat, že někdy jsou opravdu důležitější kozy než spirit,“ dodala.

Kotek v posteli

Ve filmu si střihla milostné scény se svým bývalým partnerem Vojtou Kotkem. Ten se snažil intimnosti odlehčit humorem. Ramba film Betlémské světlo natáčela několik týdnů po porodu. Kotek jí tuto skutečnost připomněl v jednom ze svých vtipů. Při natáčení milostné scény se neudržel a Tereze s humorem řekl, že za dobu, co neviděl její tělo, se změnilo. „Hajzl, je drzej, to je neuvěřitelný. To je fakt přes čáru, to jsem mu taky hned řekla. Byla jsem naštvaná až do svačiny. Byly chlebíčky s majolkou. A chci říct veřejně, že se nic nezměnilo. Je to všechno v perfektním topu, všechno,“ zareagovala s vtipem Ramba. Spolupráci s expartnerem si nemohla vynachválit. S kýmkoliv jiným by se jí odvážné scény točily hůř, přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Lechtivé natáčení nebyl ten jediný šok, který na herečku čekal. Svěrák překvapil Terezu s ještě kurióznějším přáním. Fotografii, která vznikla pro film, chtěl dát na desetimetrový billboard. K souhlasu Terezu přesvědčil paradoxně její manžel. „To je bomba! Vždyť jsi nádherná. Kdy jindy to chceš vydojit, když ne teď,“ povzbudil svou partnerku. „Já jsem na to začala koukat úplně jinak a má pravdu a je mi líto, že mi to neřekl dřív.“