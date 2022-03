Tereza Ramba šla do naha: Z nemocničního lůžka poslala dojemný vzkaz Ukrajině

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba šokovala své fanoušky i kamarády z branže, když nafotila zcela odhalená plakát pro nový film Betlémské světlo. Herečka je obvykle velice decentní, po událostech posledních dní se ale dle vlastních slov rozhodla vystoupit z komfortní zóny a pochlubila se snímkem, kde jí intimní partie zakrývá pouze žehlička. Dvojnásobná maminka u provokativní fotky vyjádřila svůj smutek z války na Ukrajině.

"Od rána mi volá bulvár a kamarádi, jestli jsem to schválila, že se přece nesvlékám. A já na to: "Už jo!", protože Janovi se neříká ne," napsala Tereza Ramba v úvodu svého dlouhého psaní k odhalené fotografii.

Dvojnásobná maminka se prý začala s přibývajícím věkem konečně cítit ve své kůži, a proto kývla na odvážnou nabídku. "Protože po porodu se člověk tak nějak přestane stydět. Miluje svoje tělo pro to, co mu dalo. Celý život jsem si připadala "nějaká" a "něco" chtěla jinak. Blázen. Teď si připadám perfektní. A stopy po mých dětech vítám," vysvětlila herečka.

Chválu navíc sklidila od svého partnera. "Matyáš, kterému jsem to chvějící se ukázala, řekl, že jsem nádherná a že je na mě pyšnej. Je fakt, že viset si tam nahatá po porodu a po třicítce je jiný štýlo, to už mi snad ani není blbý. Ženy, milujte se, jste bohyně. Muži, milujte nás, jsme bohyně a chceme to slyšet," vyzvala herečka své sledující.

Čeká mě menší zákrok

Tereza Ramba ve svém emotivním psaní na Instagramu mimo jiné přiznala, že ji i jejího manžela Matyáše postihly zdravotní problémy.



"Jsem úplně paralyzovaná tím, co se děje ve světě. Maty má po operaci menisku, mě čeká menší zákrok, ze kterého jsem poprděná, neměli jsme moc hlídání a já pořád řešila jak co udělat a pak se stalo tohle. Myslím, že je úplně všechno jedno. Nejdůležitější je zdraví a mír, protože láska je svoboda a svoboda je láska. A já chci svoje děti vychovávat v jediný mantře, a to té, že láska je," říká dvojnásobná maminka, která je stejně jako zbytek národa otřesená z dění na Ukrajině.

"Snažím se všechno nějak sama vstřebat, abych vám mohla dodat trochu radosti a odvahy. Musíme žít, radovat se a šířit lásku ať se děje, co se děje," vzkázala Ramba, která je aktuálně v nemocnici.

Ukrajino, vydrž, jsme s tebou

"Do nemocnice, kde teď jsem, přišla starší paní a pán. Máme dotaz, řekli sestřičce. Dcera jede z Ukrajiny. Za dva měsíce rodí. Vezmete ji? Když odešli, sestra řekla: "Každý den jich přibývá. Chuděrky." Mám husí kůži, myslím na všechny maminky a miminka. Myslím na směšnost mojí představy prostředí pro děti v kontextu války. Ukrajino, vydrž. Jsme s tebou. A láska je! Malý radosti. Žít. Pomáhat jak můžu já a pozitivní mysl. Andělé světlosti, přijďte ku pomoci," píše zděšená Tereza Ramba a dodává, že hodlá nyní všechny výtěžky z prodeje merche poslat právě na pomoc Ukrajině.

"PS: Můj nejlepší kamarád Jiří Mádl řekl, že jsme s Matym zbitý jak Ukrajina, čímž mě po operaci skoro shodil z nemocniční postele. Co jiného, než trocha nekorektního humoru, nám zbývá, lide? Ještě tak ukazovat prsa! Držte se a žijte," uzavřela.

Tereza Ramba má i po dvou porodech dokonalou postavu