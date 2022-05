Tereza Ramba prosí děti o spánek, ve vtipném videu se najde nejedna matka

Zdroj: Profimedia

Herečka Tereza Ramba patří mezi ty celebrity, které se nebojí ukázat na Instagramu v reálné podobě. Dvě děti, těhotenství, únava a nepořádek doma. Životem bez filtrů si získala popularitu u nejednoho fanouška. Její upřímnost oceňují hlavně ženy, které jsou také na mateřské dovolené.

Užívá si manžela

„Maty jenom pozoroval moje a co nahoru a dolů a ve všem mě prostě podpořil. Usmíval se. A tak jsme tady. Spolu. Už nějakej pátek. Slaný a šťastný. Děti nahatý. Cesta to není vůbec dobrodružná. Je dneska už je to dvě. Každou minutu saju plastovým brčkem. Rostou mi před očima. Malá ručička v mojí dlani. Ještě menší v náruči. Čtyři lidi a postele sražený k sobě. Polední společný spánky všech. Čím víc hmatatelně pozoruju, že život je zázrak, tím víc ho chci. Svoboda a láska. Když máme svobodu, můžeme si do určitý míry vybrat, jak budeme žít. Mám vybráno. Beru vás. Stále pevně věřím, že Láska je. Kéž si ji každý může vybrat. To je moje modlitba.“ Oslavovala herečka svou rodinu u příspěvku z dovolené. Cesta k spokojenému manželství a následnému rodičovství byla přitom u Terezy a Matyáše dlouhá. Herečka svého muže totiž doslova uháněla. „Na zprávy mi neodpovídal, když už odepsal, bylo to třeba ‚o. k., napíšeme si‘. Nebo mi jednou přišla zpráva, asi pozvání na rande, kde stálo, že má čas jen dva dny v týdnu a vždy jen na hodinu,“ prozradila v Sedmi pádech Honzy Dědka.

Mateřství není dovolená

Po první společné dovolené ve čtyřech nastala krutá realita. Tříletý syn Mikoláš a tříměsíční holčička Miry dávají Tereze zabrat. Často ve svých příspěvcích zdůrazňuje, že mateřská dovolená není opravdu dovolená. Ke svému videu, kde leží v posteli a snaží se uspat neúspěšně děti připsala: „Veselé Velikonoce, lide! Všimněte si, že používám ten pes hashtag navzdory muži! Pusu. Ten pes prostě bude!“ Tereza tak nejspíš má ještě trochu energie a proto plánuje další přírůstek do rodiny. Z hereččiné strany to je velmi ambiciozní plán, na zápřah je ale zvyklá. Sama hned po třech měsících po prvním porodu začala natáčet film Betlémské světlo, její manžel se zase věnuje své značce oblečení Láska je.