Velký malér při natáčení: Tereza Ramba málem ohrozila vznik nového seriálu

Zdroj: Profimedia

Druhé těhotenství herečky Terezy Ramba nebylo překvapením jen pro její fanoušky, ale tak trochu i pro ni samotnou. Navíc přišlo ve chvíli, kdy měla roztočený nový seriál, což pak na place způsobilo velký rozruch. Tvůrci se však s novou informací popasovali na výbornou a kvůli herečce překopali natáčecí plán!

Herečka Tereza Ramba před několika týdny oznámila radostnou novinku a do světa vykřičela zprávu o druhém těhotenství. Informace, ze které se všichni radovali, ovšem poněkud zkomplikovala vznik nové krimisérie z produkce České televize. Natáčení probíhalo na jaře a v létě letošního roku a po menší pauze mělo pokračovat v listopadu. Tento plán však zpráva o hereččině těhotenství výrazně narušila.

Nelehký úkol pro tvůrce

Režisér seriálu Jiří Strach tak okamžitě začal řešit, jak stihnout celou sérii dotočit ještě předtím, než bude u Ramby viditelné bříško. Poslední dny strávené na place tak byly velmi hektické. „Stihli jsme to díky Jiříkově genialitě, byly tam takové dva dny, kdy se, myslím, dost zapotil, ale vymyslel to a já jsem si objednala u autorů pokračování za dva roky, protože jdu poprvé v životě na mateřskou dovolenou,” nechala se Tereza Ramba slyšet v rozhovoru pro magazín Sedmička.

Přestože druhého potomka s manželem plánovali, herečka přiznala, že netušila, že otěhotní tak rychle. „To bylo tak, že mě vlastně ta informace trochu překvapila, ale mám takovou intuitivní věc, že vždycky ta těhotenství cítím od úplného začátku. A pořád jsem to říkala mámě a manželovi, že si myslím, že to tak je. Přestala jsem preventivně jíst plesnivé sýry a podobné věci. Všichni mi říkali: ‚To je blbost, to určitě ne’.” svěřila se Tereza Ramba, u které se nakonec její domněnky potvrdily.

Chaos pro všechny

Po oznámení novinky o těhotenství se všichni okolo herečky radovali. U tvůrců seriálu ale radost doplnilo přemýšlení nad tím, jak se s natáčením popasovat, aby se stihl seriál včas dotočit. Nakonec museli kompletně překopat natáčecí plán a krimisérie se dotočila mnohem dříve, než se původně zamýšlelo. Všichni spojili své síly a veškerý materiál se naštěstí podařilo natočit ještě v červenci.

Tereza Ramba je podruhé těhotná: