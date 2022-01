Tereza Ramba zažila orgasmický porod, jak probíhalo narození druhého dítěte?

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba pohlaví i jméno svého prvního dítěte úzkostlivě tajila, s druhým potomkem je ale herečka mnohem otevřenější a fanouškům na Instagramu prozradila jméno dcery a popsala celý průběh svého orgasmického porodu.

Tereza Ramba je pyšnou dvojnásobnou maminkou a ačkoliv si své soukromí bedlivě střeží, rozhodla se fanouškům napsat pár slov o průběhu porodu dcery, která dostala netradiční jméno Mira.

"Mikoláš přišel na svět, za krve a řevu, strašně, nasál vzduch a přihlásil se ke světu. Vás si pamatuju, říkala sestřička. Malého vezli ze sálu a řval jako tygr. Tady v porodnici nepřestal. Doma taky ne, usmívám se pro sebe. Ale umazlili jsme ho. Nakonec mlíko, láska, mlíko, jak říká naše paní doktorka Barbora, všechno vždycky zachrání," zavzpomínala Ramba.

S dcerou má ale herečka úplně jiné zážitky. "Hvězdička přišla na svět v tichu. Dostala jsem přes všechny opatření covid, s ne dobrým průběhem. Den před porodem jsem nemohla ani otevřít oči. Tělo se připravuje. Bude to pekelně dřív, chvěla jsem se, plná úzkosti, stesku po Slunci, který byl ten den u babičky, poprvé spal mimo naši postel, tak tak jsem zvedla sklenici s vodou. A druhý den. Orgasmický porod. Když tohle přede mnou někdo po prvním porodu řekl, měla jsem chuť ho umlátit těžkou palicí," popsala na Instagramu.

Čekala jsem Teodoru, ale přišla Miřenka

Tereza Ramba na sociální síti mimo jiné přiznala, že s manželem Matyášem změnili na poslední chvilku rozhodnutí ohledně jména pro dceru. "Čekala jsem Teodoru, ale přišla Miřenka. Mira. Míra. V takovém klidu a lásce. Jako když se vám do duše rozprostírá zamilovanost. Ve vlnách, v tlaku, kdy každou další sekundou jsi blíž k zázraku a o bolesti se nedá mluvit. Matyáš mi tiskl ruku. Nenechal by mě v tom. On je můj Muž. Těsně před poslední fází jsem se začala ztrácet sama v sobě. Jako zvíře. Jako poprvé. Soustřeď se. Řekl Maty. Soustřeď se. Vrátil mě ke mně a jako by vás vytáhli z ledové vody. Klik. Mír. Míra. Miřenka. Moje hvězdička z plastovýho madla přišla na svět. Malinkatá, klidná a tak tichá, že se mi svíralo srdce. To není Teodora. Asi ne. Říká Matyáš. Je to Mira," vysvětlila dvojnásobná maminka, proč se nakonec holčička jmenuje právě Mira.

Nejkrásnější Vánoce bez ozdob a dárků

Tereza Ramba porodila už minulý rok, zprávu si ale nechávala co nejdéle pro sebe. Ve svém proslovu herečka prozradila, že s dcerou už stihla v domácím prostředí oslavit její první Vánoce.

"A tak jsme kompletní. Vyléčili jsme si nemoce. Oslavili nakonec i ty Vánoce ve čtyřech, se stromkem bez ozdobiček a dárků. Navždy to budou ty nejkrásnější Vánoce pro tebe, řekla moje Míša a spolu jsme slzely přes novou terasu, kde jsem jí z karantény ukazovala Hvězdičku. Láska je lidé. Vím to tak silně, že tím pukám. Jedno jsou krabice, bordel, přiblblý konflikty. Všechno je jedno, když milujeme. A když můžeme být spolu," uzavřela dojatá Ramba, která se mateřské role nemůže nabažit.

