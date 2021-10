Kotek, Hádek i Mádl: Tereza Ramba měla v posteli opravdové krasavce

4

Tereza Ramba s manželem

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Tereza Ramba se sice tváří, že je nejušlechtilejší matka na planetě, která ví, co je to pravá láska, miluje svou rodinu nade vše a svého manžela vynáší do nebes. Dost dlouho se ale hledala. Střídala jednoho umělce za druhým a rozhodně se za to nestyděla. Mezi její milence patřili kromě Vojty Kotka a Jirky Mádla i Igor Orozovič, Matěj Hádek nebo třeba Jiří Havelka.

Tereza Ramba patří mezi nejpohlednější herečky současnosti, proto není divu, že o muže nikdy neměla nouzi. Také toho značně využívala a jejich přízni se rozhodně nebránila. Chodila s nerozlučnými kamarády Kotkem, Mádlem či Hádkem, ale jejímu kouzlu podlehl i takový Igor Orozovič nebo Jirka Havelka. Jaké s nimi má dnes vztahy? O hercích a herečkách se obecně ví, že na věrnost moc nejsou a tak nějak se mezi sebou ve vztazích střídají častěji, než je zdrávo. Nejinak tomu bylo i s Terezou Rambou. Ta nechala svou postelí projít několik mladých herců. Nutno podotknout, že s většinou se rozešla v dobrém a zůstali přáteli. Nyní je navíc šťastně vdaná s choreografem Matyášem Rambou, se kterým čeká druhé dítě. Vše začalo Vojtou Kotkem. Herečka se do něj zamilovala jako mladá holka a dost dlouho s ním randila. Tenkrát jim však bylo patnáct let, tudíž vztah neměl šanci přežít. Bydleli spolu na střídačku u rodičů obou z nich. S Kotkem bydleli střídavě u jeho a jejích rodičů „Střídali jsme se buď u jeho, nebo u mých rodičů. Měl pokojíček. S patrem. A pořád drnkal na kytaru. To mě hrozně nebavilo. Ale bral mě do pizzerie a to mě bavilo. Tím bych shrnula náš vztah,“ smála se Tereza v rozhovoru pro časopis Marianne. Pár se spolu dál stýká a jak Ramba říká, nejsou jen kamarádi, jsou rodina a nedají na sebe dopustit. Naposledy si spolu zahráli manželský pár v dokonalé komedii Vlastníci. Následoval Jirka Mádl, se kterým ji prý pojil jen krátký románek, po kterém poznali, že raději budou jen přátelé. A to se jim daří. Přátelí se s ním dokonce i Terezin manžel Matyáš a rádi si spolu zajdou na pivo. Pak přišlo natáčení komedie 2Bobule, kde se herečka zamilovala do kolegy Kryštofa Hádka a byla to láska jak trám. Tereza si prostě pochvalovala, že s ním není nuda. A že je to u nich tak trochu punk, prozradil v pořadu Show Jana Krause i její bývalý partner Vojta Kotek. S Hádkem byla větší zábava než s Kotkem „Se mnou je to asi trochu nuda, kdežto s Kryštofem je zábava. Třeba Terezka Voříšková říkala, že když spolu začali bydlet, prvních asi šest měsíců Kryštof nebyl schopen koupit žárovky, tak měli celou dobu čelovky. Takové dobrodružství se mnou nezažije.“ Ale ani s ním nevydržela. Dodnes se nemají problém bavit. Následoval vztah s Jiřím Havelkou. Herce, moderátora a režiséra představila jako svou lásku světu na Filmovém festivalu v Karlových Varech. Tenkrát se psal rok 2011. V roce 2014 se na stejném festivalu objevila s mužem jiným. Byl jím oblíbený herec Igor Orozovič. Nakonec ale ani ten nebyl tím pravým. Od roku 2017 herečka žije s jiným fešákem, kterého si dokonce vzala. Jde o choreografa Matyáše Rambu. V roce 2019 zplodili první dítě a nyní čekají druhé. Snad se jim bude v manželství dařit a Tereza nebude pokukovat jinde. Přece jen je už zasloužilou matkou, která na sociálních sítí ráda tvrdí, že láska je… Nesmí vám uniknout 4 Chlapeček, nebo holčička? Tereza Ramba promluvila o pohlaví druhého miminka Zprávu o tom, že je těhotná, potvrdila teprve před několika málo dny. Herečka Tereza Ramba tak učinila možná i proto, že by během své návštěvy… Nesmí vám uniknout 5 Něžné doteky s manželem, těhotná herečka Tereza Ramba září štěstím Herečka Tereza Ramba si ráda střeží svoje soukromí. Podařilo se jí utajit první porod a dlouho skrývala jméno syna, kterému zpočátku říkala jen…