Dost často padám na ústa: Tereza Ramba si dává pauzu od herectví

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba před pár dny oznámila, že čeká druhého potomka a stejně jako u prvního těhotenství hodlá budoucí dvojnásobná maminka maximálně chránit své soukromí. Po prvním porodu se herečka vrhla ihned do práce, to chce ale tentokrát změnit a od herectví si prý dá na chvilku pauzu!

Tereza Ramba je na své soukromí velice opatrná, na rozdíl od jiných hvězd nikdy neukazuje tvář svého syna Mikoláše a dlouho dokonce tajila jeho jméno i pohlaví.

Hvězdě se také podařilo dokonale ututlat příchod syna na svět. Fanoušci se o existenci "Slunce", jak herečka svého potomka přezdívá, dozvěděli až čtyři měsíce poté, co Ramba porodila.

I s druhým těhotenstvím překvapila Tereza Ramba nejen veřejnost, ale i mnohé kolegy, kteří neměli o jejím požehnaném stavu ani tušení. Kdyby navíc nemusela herečka dorazit na premiéru filmu Deníček moderního fotra, nejspíš by porodila druhé dítě v tajnosti, což plánuje i nyní.

Tereza Ramba se těší na mateřskou

"Nechtěla jsem své těhotenství oznamovat na premiéře, protože by to bylo jen o mně a ne o filmu, tak jsme to na sociální síť dali dřív. Naše rodiny a blízcí to samozřejmě věděli, ale pro některé kolegy to bylo asi překvapení. Tohle je určitě moje poslední premiéra, konečně jdu na mateřskou," svěřila se Tereza Ramba Blesku.

Po porodu syna Mikoláše se herečka ihned vrhla do práce, tentokrát si ale hodlá užít čas s dětmi a od hraní si prý dá pauzu. "Už se Sluncem jsem si říkala, že si dám mateřskou, ale nevyšlo to, tak teď už opravdu jdu a chci si dát pauzu od hraní," tvrdí budoucí dvojnásobná maminka.

V jakém je Ramba měsíci těhotenství ale odmítá prozradit, plánuje totiž přivést druhého potomka na svět opět v tajnosti. "To si opravdu nechám pro sebe. První porod jsme utajili skoro čtyři měsíce, tak věřím, že ani ten druhý se hned nedozvíte. Alespoň něco si chceme nechat pro sebe. Ale vše je v pořádku a cítím se skvěle," prozradila hvězda stejnému webu.

Dost často padám na ústa!

Tereza Ramba je nejen maminka na plný úvazek, kromě péče o syna pravidelně natáčí filmy a nedávno rozjela vlastní kolekci oblečení. To si občas vybírá svou daň a herečka je pořádně vyčerpaná.

"Nejvíc pomáhá rozhodně manžel a obě babičky! Ale nebudu lhát. Dost často padám na ústa. Babičky hlídají, když natáčím, jinak se s Matym střídáme. Pracujeme hlavně po nocích," vysvětlila Tereza webu novinky.cz, jak náročné tempo zvládá.

Syn Ramby je prý pořádně živé dítko a tak se rodina, která se brzy rozroste o dalšího člena, rozhodně nenudí. "Mám doma lumpa a raubíře a jinak bych to u chlapečka ani nechtěla. Tak to má být. Slunce je neuvěřitelně aktivní dítě. První rok v podstatě nespalo. Ale miluje život, jídlo, svoji velkou rodinu a taky traktory. Tváře má štěstím a neustálým objevováním růžové. Dělá mě neskutečně šťastnou," uzavřela.

Tereza Ramba oznámila druhé těhotenství vtipným videem.