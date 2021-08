Těhotná Tereza Ramba: Jak dlouho tajila požehnaný stav?

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba je na své soukromí velice opatrná. Utajila první porod, dlouho nechtěla fanouškům prozradit jméno ani pohlaví miminka a zásadně neukazuje tvář svého syna. Druhé těhotenství krásná herečka ututlala ještě déle, radostnou novinku oznámila na Instagramu originálním videem.

Tereza Ramba a Matyáš Ramba si řekli své ano v roce 2019 po tříleté známosti. V červenci pak na Instagramu oznámili, že čekají miminko. "Ano. Budeme rodina. Láska je!" napsala tehdy herečka ke společné fotce.

Ramba pak v tichosti porodila syna, kterému dlouho říkala Slunce a později prozradila, že dostal jméno Mikuláš.

I druhé těhotenství se podařilo hvězdě utajit před veřejností, příchod dalšího dítěte oznámila pár týdnů před porodem!

První porod krásná herečka dokonale utajila před médii.

Tereza Ramba fanoušky oznámením potěšila i pobavila, gratulují jí desítky celebrit

Oznámení druhého těhotenství pojala Tereza Ramba velmi originálním způsobem. Ve videu na Instagramu se prochází po bytě v upnutých červených šatech zvýrazňujících vystouplé těhotenské bříško.

"Lásko, co to je za pupek," táže se Ramby její manžel, který vše natáčí. "To nebude vidět, ne?" odpoví budoucí dvojnásobná maminka a začne se smát.

Rozkošné video ihned začaly komentovat kolegyně z branže, nechyběla gratulace například od Radky Třeštíkové, Hany Vágnerové, Jitky Čvančarové, Marty Jandové, Moniky Bagárové a dalších. I my se přidáváme a přejeme celé rodině hlavně hodně zdraví.

Tereza Ramba brzy přivede na svět svého druhého potomka.